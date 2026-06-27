Renault JP4x4

Un futur projet de Méhari ?

Alors que les raquettes de tennis s’affrontent à Roland Garros et que les beaux jours reviennent tranquillement, la marque au losange a décidé de dévoiler un nouveau concept car, le projet JP4X4 ouvert sur le monde ! Sans confirmer de commercialisation de ce projet loufoque, nous sommes face à une base de Renault 4 100% électrique : l’auto fait tomber le haut tout en conservant le pare-brise avant, adopte des voies élargies, une planche de surf intégrée sur le toit et une transmission intégrale grâce à un second moteur. L’auto fait inévitablement penser à la Méhari, ou tout du moins à un véhicule adapté pour la plage !

Une Mustang à 355 km/h

Reine de la ligne droite !

Nombreux sont ceux et celles qui taquinent les voitures américaines, qui ne sauraient que rouler en ligne droite. Ford vient de leur donner du grain à moudre en dévoilant la Mustang Cobra Jet 2200, un dragster 100% électrique sur base de Ford Mustang qui vient d’abattre le 400 mètres départ arrêté en 6,87 secondes avec ses deux moteurs électriques. Très rapide. De plus, le véhicule a atteint les 355 km/h, ce qui est relativement inhabituel pour une électrique (afin de sauvegarder la batterie notamment). Il s’agit donc de la voiture électrique la plus rapide du monde !

Turbo GT par Manthey

Toujours aussi rapide

Le nom Manthey est souvent associé aux records, et une fois n’est pas coutume, la Porsche Taycan Turbo GT Manthey vient de se surpasser sur le Ring en 6:55 minutes. Sachez d’ailleurs que n’importe quelle Porsche Taycan Turbo GT équipée du pack Weissach peut désormais adopter le pack Manthey, si toutefois vous vous sentiez d’attaque ! Le Kit Manthey fait notamment passer la puissance de l’électrique à 804 chevaux et jusqu’à 979 chevaux (en “Attack Mode”), en plus des très nombreuses améliorations techniques (suspensions, freins, aileron arrière réglable, extensions d’ailes, pneus et jantes...).