Le projet e-CAR

La petite auto électrique

Ce n’est pas la première fois que l’on vous parle d’une petite voiture électrique abordable et démocratique. La plupart des constructeurs semblent avoir abordé l’électrique par le haut du panier, et cherchent désormais à développer l’entrée de gamme. Allant en ce sens, Stellantis lance le projet e-CAR destiné à l’Europe d’ici 2028 et qui s’annonce “révolutionnaire et abordable”. Après les collaborations assumées avec Leapmotor, nous savons simplement que l’auto sera construite en Italie, ce qui devrait élargir les possibilités de Stellantis en matière de petite compacte électrique d’entrée de gamme.

STLA One by Stellantis

Une nouvelle plateforme

Quand bien même le marché de l’électrique avance au ralenti, les constructeurs n’en arrêtent pas moins la recherche et l’innovation. Comme Stellantis, qui vient de développer une nouvelle plateforme baptisée STLA One dédiée aux véhicules électriques. L’objectif est de proposer une architecture unique et évolutive couvrant plusieurs segments tout en maîtrisant les coûts. En ce sens, STLA One est axée sur les batteries LFP et compatible 800V, tout en intègrant de la technologie logicielle (comme le steer-by-wire).