Hyundai fait comme AUDI

IONIQ, nouvelle marque chinoise

Le constructeur coréen Hyundai souhaite renforcer sa présence sur le marché chinois, et adopte une stratégie très similaire à celle du géant allemand Audi, en cherchant à créer un véritable univers de produits et services adaptés au marché chinois. En effet, AUDI avait lancé une marque dédiée à la Chine, baptisé sobrement “AUDI” avec un logo monogramme. Hyundai s’en inspire en lançant la marque 100% électrique IONIQ et deux concepts-car (la berline VENUS et le SUV EARTH) mettant l’accent sur la conduite autonome et l’écosystème de la mobilité.

Denza Z

Le cabriolet électrique

Nous vous parlions dans le précédent numéro de Denza, la marque premium de BYD, qui est arrivée en Europe. À peine arrivés avec leur berline GT surpuissante que déjà Denza envisage de nouveaux modèles et notamment un cabriolet. Boudée par la plupart des constructeurs de nos jours, Denza compte bien miser sur l’absence de concurrence. La Denza Z est un cabriolet 100% électrique avec 4 places, qui sera dévoilée en Europe lors du Festival of Speed de Goodwood. Aussi, on reste proche de la supercar avec 1000 chevaux annoncés.

Honda Super-N !

Première Kei-Car en Europe

Les Kei-Car, ces véhicules à gabarit réduit parfaitement adaptés à un usage urbain, et dont l’absence sur notre marché intrigue. Il n’en suffisait pas plus à Honda pour devenir le premier constructeur à commercialiser une Kei-Car en Europe. Le Royaume-Uni a été choisi comme porte d’entrée pour la Super-N, une petite japonaise 100% électrique de 3,5 mètres de long pesant moins d’une tonne, adaptée aux exigences européennes et offrant un intérieur tourné vers les occupants. Honda annonce une autonomie de 320 km (en ville). Ce type de véhicule vous intéresse-t-il ?