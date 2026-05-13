Lamborghini abandonne le VE

La clientèle désintéressée

Mate Rimac le disait avant tout le monde : les clients fortunés ne veulent pas d’une supercar sportive zéro-émission. Après avoir dévoilé le concept Lanzador il y a quelques années, Lamborghini le découvre de son côté en abandonnant son projet de véhicule 100% électrique. En effet, les clients de la marque au taureau ne semblent pas particulièrement emballés ni intéressés par ce futur modèle et l’ont fait savoir à Lamborghini. Il n’en fallait pas plus au PDG pour annuler le projet et se concentrer sur d’autres alternatives, notamment hybrides. Une voie différente du grand rival Ferrari donc, qui s’aventure sur ce créneau malgré toutes les inconnues.

Toyota va recycler des VE

Une démarche environnementale

Un sujet dont on parle peu mais qui reste important concerne le recyclage d’un véhicule électrique, réputé complexe. Toyota prend le problème en main avec l’ouverture d’une nouvelle usine en Pologne consacrée au recyclage de véhicule électrique, et prend par la même occasion une avance importante sur l’économie circulaire du véhicule électrique, pensant au processus de vie du véhicule dans sa globalité. Les processus de recyclage permettront de récupérer matériaux (acier, aluminium, plastiques) et composants (pneus, batteries...) pouvant être réutilisés ou encore remis en l’état.

Honda sur les pas de Porsche

Revirement stratégique en vue

Le constructeur japonais Honda revoit sa stratégie sur l’électrique compte tenu de la conjoncture, à la manière du constructeur Porsche. Le marché américain n’est plus une priorité pour Honda, qui a décidé d’annuler trois modèles électriques destinés à y être vendus (dont une Acura RSX, une berline ainsi qu’un SUV). Ce faisant, le groupe prévoit d’ores et déjà une perte de plusieurs milliards d’euros, préférable à de plus grosses pertes prévues sur le long terme si les modèles avaient été commercialisés maintenant.