L’Allemagne réintroduit la prime à l’achat

Nouveau coup de pouce

Nous évoquions déjà le fait que l’Europe se repositionne comme un leader de l’électrification mondiale, et l’Allemagne contribue fortement à cette tendance en réintroduisant une prime à l’achat supprimée en 2023 qui avait eu de fortes répercussions négatives sur son industrie automobile. En effet, le gouvernement allemand vient d’annoncer la réintroduction d’une aide à l’achat pour les véhicules hybrides (dès 1500 euros) ou électriques (dès 3000 euros) réservée aux ménages les moins aisés (moins de 80,000 euros de revenus).

Abandon des 718 électriques ?

Porsche y pense fort

Il y a quelques années, la stratégie de Porsche était toute tracée : à la suite de l’arrêt des 718 thermiques (qui finalement seront visiblement maintenues), les renouveler avec des versions électriques. Toutefois, l’écosystème du VE a subi un énorme ralentissement et a bousculé les stratégies. À cela, Porsche rajoute des retards de développement et une hausse des coûts, de quoi contraindre le nouveau PDG de la marque allemande à envisager l’arrêt complet des programmes 718 électriques. Peut-être ne verra-t-on jamais de Cayman ou Boxster électriques ?