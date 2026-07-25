L’Allemagne au chevet du VE

Des aides incitatives

L’écosystème du véhicule électrique est en plein ralentissement. Mais les autorités allemandes ont décidé de donner un coup de pouce quoiqu’il arrive, avec des aides publiques pouvant aller jusqu’à 6,000 euros à l’achat d’un véhicule électrique neuf (et un budget de près de 3 milliards d’euros). L’effet n’a pas tardé à se faire sentir : +1.2% de parts de marché grapillées par les VE. Nouvelle preuve que les aides étatiques fonctionnent pour inciter les clients à opter pour un type de véhicule et aiguiller la transition énergétique vers un sens ou l’autre.

Un moteur à flux axial à records

Et il vient de Chine

La Chine vient de présenter un nouveau moteur à flux axial particulièrement performant et efficace à bien des égards, avec des ambitions automobiles mais également aéronautiques. Développé par la société Pangoo Power, ce moteur utilise un nouveau matériau magnétique. Résultat des courses, ce nouveau moteur axial atteint une densité de puissance de 25,73 kW/kg (soit 5x supérieur à un moteur électrique standard) avec des vitesses de rotation de 18000 tours/min. Cerise sur le gâteau, ceci n’impliquerait aucun coût de production supplémentaire.

Porsche domine le Ring

Grâce à Manthey Racing

De toute évidence, Porsche adore les records avec sa Taycan. Le véhicule électrique était passé sous la barre des 7 minutes (6 min et 55 sec) sur le mythique enfer vert, avec la version Turbo GT équipée d’un kit Manthey Racing ainsi que de pneus Pirelli P Zero Trofeo RS. Ces derniers ont largement contribué au record, avec une adhérence décuplée et intégrant la technologie Elect (optimisation du comportement dynamique). De quoi battre son propre record de 2023. Même si l‘industrie du pneu ne va plus aussi bien qu’auparavant, voici la preuve qu’un bon pneu peut faire toute la différence.