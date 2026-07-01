Des incendies maîtrisés ?

Nouvelles batteries résistantes

Les incendies de véhicules électriques sont rares, mais suffisamment dangereux pour être réputés incontrôlables du fait des éléments chimiques contenus dans les batteries. C’est pourquoi des chercheurs chinois auraient développé une nouvelle technologie de batterie lithium-ion qui pourrait résister à des températures allant jusqu’à 1300 degrés, tout en surmontant les difficultés de production. Concrètement, cette avancée technologique pourrait permettre de limiter les incendies de VE. Encore faut-il que les constructeurs au niveau mondial s’accordent pour adopter ces nouvelles batteries d’origine... chinoise.

Stellantis s’associe à Leapmotor

La technologie chinoise prime

C’est une décision controversée que vient de prendre le groupe Stellantis pour le compte d’Opel. En effet, Stellantis confirme qu’Opel utilisera les technologies électriques du géant chinois Leapmotor pour développer son futur C-SUV. Les composants considérés comme hautement compétitifs permettraient de réduire les coûts, sans utiliser les propres technologies du groupe Stellantis. Est-ce là un véritable aveu de faiblesse face à la Chine de la part de Stellantis ou une stratégie de profondes et futures coopérations avec Leapmotor ?