Grok arrive en Europe

L’IA dans vos Tesla

Déjà présente à bord des Tesla américaines, voilà que le constructeur américain a déployé son intelligence artificielle Grok en Europe. Avec la dernière mise à jour, l’IA développée par xAI (une autre société d’Elon Musk) pourra partager votre quotidien, en dialoguant de manière fluide et naturelle avec vous. Grok pourra vous épauler pour comprendre les signaux de votre véhicule (voyants, messages, entretien) mais aussi vous prodiguer des conseils sur la conduite et le trajet. Le tout avec 5 types de personnalité différentes, allant d’une adaptée aux enfants à une version plus irrévérencieuse disons... réservée aux adultes.

L’achat d’un constructeur européen ?

BYD ouvert à toute opportunité

De toute évidence, les constructeurs chinois avancent leurs pions sur le marché européen de façon sûre et efficace, gagnant des parts de marché en dépit des normes européennes cherchant à les freiner. Le géant BYD, qui s’est déjà installé sur le marché canadien, reste ouvert à toute opportunité afin d’accélérer son expansion mondiale, allant jusqu’à l’achat d’un acteur historique européen. Ce schéma s’est déjà produit en Europe (Geely) et ne devrait pas surprendre :

face aux difficultés que connaissent nos marques et loin d’être de simples vélléités chinoises, tous les moyens sont bons pour dominer le marché du VE.