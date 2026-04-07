Tesla Roadster

Elle arrive enfin ?

Nous l’avions presque oubliée. La Tesla Roadster est la toute-puissante électrique annoncée en 2017 et censée révolutionner le monde. Mais depuis, nous n’avons plus de nouvelles. En revanche, Tesla vient de déposer un logo breveté minimaliste : le mot ROADSTER accompagné d’une silhouette sportive. Est-ce là un signe que le projet avance dans la bonne direction ? Une chose est sûre, la Roadster se devra d’être à la hauteur des hypercar électriques récentes et ultra-puissantes : entre la Nevera de Rimac ou encore l’Evija de Lotus, la future Roadster devra faire beaucoup pour impressionner son monde !

Nouveau SUV Bentley

Une première 100% électrique

La marque anglaise aura pris son temps dans l’électrification de sa gamme, et c’est tout à son honneur. Forte de son expertise en hybridation, son premier modèle 100% électrique verra enfin le jour. Prévu pour fin 2026, il s’agira d’un SUV plus petit qu’un Bentayga (similaire à la distinction Macan/Cayenne en un sens). Considéré par la marque comme un SUV urbain, il y a de fortes chances que ce modèle connaisse autant de succès que son grand frère Bentayga, malgré une motorisation 100% électrique (dont les modalités restent pour l’heure inconnues).

Ford va s’associer à Geely

Un partenariat stratégique

Le monde des affaires trouvera toujours un moyen pour trouver les meilleures solutions. Sous la menace des taxes douanières européennes, le géant automobile chinois Geely envisage un partenariat avec Ford pour utiliser son usine de production espagnole afin de réduire ses coûts. Un partenariat stratégique qui bénéficierait à Ford, dans une situation délicate avec ses véhicules électriques, et qui lui permettrait non seulement d’utiliser ses usines à pleine capacité donc de mieux les rentabiliser, mais aussi d’envisager un échange de technologies avec Geely concernant les véhicules électriques.