Enième report de la gamme électrique

Subaru aussi s’y met

La marque japonaise Subaru, relativement proche de Toyota avec qui ils ont développé trois modèles électriques destinés notamment au marché nord-américain, ne possède pour l’instant aucun modèle 100% électrique développé en interne. Et cela devrait rester comme ça puisque le futur de la gamme électrique du constructeur est à l’arrêt à la suite d’un changement de stratégie en interne. Après avoir suivi le marché, Subaru estime que ce n’est pas le bon moment de se lancer, et qu’une réévaluation de la stratégie est nécessaire. Il faudra donc attendre pour voir des Subaru électriques faites maison.

Lexus abandonne la LF-ZC

Un aveu d’échec ?

Tout avait commencé comme un projet prometteur : le concept LF-ZC de 2023 était la base de ce qui aurait dû être le nec plus ultra chez Lexus. Mais certains médias font état sinon d’un arrêt d’un ralentissement des projets électriques chez Lexus, et notamment celui qui aurait donné vie à la LF-ZC. Encore une nouvelle victime de l’écosystème actuel du VE, où les constructeurs revisitent leur stratégie. Toutefois, il y a de fortes chances que toutes les technologies et innovations développées seront gardées au chaud pour plus tard. Peut-etre que la LF-ZC de série verra finalement le jour, mais dans une décennie ?