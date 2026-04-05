Une Ferrari Enzo à 18 millions

Un record absolu

Nous le savons : les supercars de la maison Ferrari sont plutôt un bon investissement, et les prix ont tendance à grimper et se stabiliser bien au-dessus de leur prix d’origine. Mais cette Ferrari Enzo jaune issue de la collection de Phil Bachmann, vendue aux enchères par Mecum, a dépassé toutes les attentes : 17,8 millions de dollars. Un record absolu pour ce véhicule 100% thermique au V12. Mais les 1000 km au compteur et la vente caritative ne suffisent pas à expliquer pourquoi le prix d’une Ferrari Enzo a triplé lors de cette vente !

Lexus : record de ventes

Vers un avenir stable

Toyota est un des plus grands groupes automobiles mondiaux, et sa division premium Lexus vient de battre un record de ventes pour l’année 2025, un gage de stabilité qui vient justifier l’indépendance qui lui est accordée. La marque de luxe a progressé sur presque tous les marchés avec une forte importance accordée par ses clients aux véhicules électriques et hybrides. Par ailleurs, le nouveau concept Lexus laisse entrevoir un avenir plus sportif, tout en restant concentré sur les fondamentaux ayant fait la réussite de la marque (les SUV, notamment).