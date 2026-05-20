Hamilton drifte à Tokyo !

En F40, en plus

Le pilote britannique Lewis Hamilton s’est fendu d’une petite escapade à Tokyo au volant d’une Ferrari F40 à la tombée de la nuit. Accompagné de Kim Kardashian, Hamilton s’est rendu à un rassemblement japonais sur le mythique parking Daikoku et a fait rugir le V8 turbo de son bolide rouge. Le pilote de la Scuderia s’est même prêté à quelques franches accélérations et même drift (dans un environnement contrôlé, bien évidemment). Les visiteurs n’y croyaient pas, mais la scène était bien réelle quoique surréaliste !

Ferrari accidentée à Monaco

Une sanction exemplaire

La principauté est connue pour sa douceur de vivre mais également pour son microcosme automobile, ainsi que pour accueillir la Formule 1. Le passage dans le mythique tunnel est connu de tous, et malheureusement certaines personnes se croient sur le circuit. Une résidente a accidenté sa Ferrari 296 GTS dans le tunnel Louis II en roulant à plus de 190 km/h. Heureusement, pas de dégâts corporels, seule la Ferrari est bonne pour la casse. Monaco a décidé de frapper fort en condamnant la conductrice à 24 mois de prison (8 fermes) et une interdiction de conduire à Monaco pendant 5 ans.