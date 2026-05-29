Rolls-Royce croit au V12 thermique

Le tout électrique en suspens

Tous les constructeurs semblent repenser leur stratégie électrique, et le britannique Rolls-Royce ne fait pas exception. La marque visait une gamme 100% électrique d’ici 2030, mais le nouveau PDG opère un revirement en replaçant le V12 thermique au centre de la stratégie de la marque. Sans pour autant mettre fin à la Rolls-Royce Spectre, son premier véhicule électrique dont les ventes sont correctes, le contexte actuel ne permet pas à la marque de luxueuses berlines d’envisager sereinement un avenir tout-électrique, avouant qu’un grand nombre de clients lui préfèrent encore les 12 cylindres en V thermique.

Peugeot adopte le moteur Turbo100

La fin du PureTech !

Une page se tourne chez Peugeot. Après des débuts prometteurs, le bloc PureTech 1,2L de Peugeot tire sa révérence après une vie tumultueuse, rythmée par des problèmes récurrents de fiabilité et ayant conduit à une baisse de confiance des clients. L’arrivée du nouveau bloc 3 cylindres 1,2 L “Turbo100” (100 chevaux donc) a une lourde responsabilité : rétablir la confiance et garantir une fiabilité hors norme. Pour cela, Peugeot a notamment remplacé la courroie humide par une chaîne et mise sur la modernité et la durabilité.

Boîte de vitesse hybride pour Porsche ?

Automatique et Manuelle à la fois

Ce n’est pas la première fois que l’on évoque le dépôt d’un brevet chez Porsche, le constructeur allemand semble habitué aux solutions qui défraient la chronique. Le dernier en date concerne un sélecteur de vitesses “shift-by-wire» permettant plusieurs options de placement du levier (grille en H). Concrètement, il s’agirait donc d’une boîte automatique permettant de reproduire les sensations d’une boîte mécanique. Reste à voir si ce système verra réellement le jour, mais l’idée est très intéressante, à l’heure où les boîtes auto se démocratisent et que les amateurs d’expériences réclament le retour des boîtes mécaniques.