McLaren succombe au SUV

Il ne faut jamais dire jamais

Le mantra de la marque de Woking était pourtant clair : il n’y aurait pas de SUV chez McLaren. Mais le segment du SUV est un succès retentissant dans le monde automobile, qu’on le veuille ou non, et amène de la rentabilité. Force est de constater que certaines réalités économiques (et les changements d’actionnaires) sont plus complexes que la volonté des dirigeants historiques. McLaren a donc investi plus de 500 millions d’euros afin de développer son premier véhicule possédant plus de deux places, un SUV hybride. Ce dernier devrait voir le jour d’ici 2028. Presque demain !

McLaren change de logo

Une nouvelle entité

Jusqu’à présent, l’écurie de F1 McLaren (McLaren Racing) était séparée de la création d’automobiles (McLaren Automotive). En pleine phase de mutation et alors même que les succès dans la discipline reine des sports mécaniques continue, McLaren a décidé d’unifier ces deux branches en une seule entité répondant à un nouveau langage esthétique (tout en conservant le mythique “Speedmark”, la fameuse virgule McLaren). Ce dernier s’inspire des origines de la marque, avec un nouveau lettrage évoquant la station-service que possédait la famille de Bruce McLaren, berceau néo-zélandais de la marque.

Aston Martin va s’en sortir

Le DBX GT à la rescousse

Vous n’êtes pas sans savoir que la marque de Gaydon ne connaît pas son apogée actuellement, bien au contraire. Les soucis financiers et économiques sont nombreux, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes et Aston Martin lève beaucoup de fonds pour s’en sortir. Néanmoins, parallèlement à la présentation de la nouvelle DBX GT, le PDG de la marque assure que le redressement est réel et en cours. Les réorganisations internes et stratégiques, avec notamment l’arrivée de ce SUV plus puissant (727 chevaux), devraient permettre à Aston Martin d’etre dans le vert à nouveau.