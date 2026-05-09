Magnus Walker vend sa collection

La Porscherie

Le célèbre collectionneur aux dread locks Magnus Walker se sépare d’une partie de sa collection baptisée “Outlaw Collection” (tout en gardant environ 13 exemplaires). Ce sont 18 modèles de Porsche rares et/ou modifiés qui ont été vendus aux enchères par RM Sothebys, et notamment une Porsche 911 Carrera 2,7 MFI (1976) ou encore une 911 Carrera “Flat Nose” (1974). Ce passionné de Porsche a décidé de faire son petit ménage de printemps, propice à la renaissance, et ce n’est pas demain la veille que l’on retrouvera des exemplaires aussi particuliers sur le marché !

Porsche envisage une nouvelle Supercar

Probablement thermique

C’est en pleine restructuration stratégique que l’on apprend que le constructeur allemand serait en train d’envisager une nouvelle sportive qui se placerait au-dessus de la 911. En d’autres termes, une nouvelle supercar serait en préparation à Stuttgart, pour redonner vie à la trinité des années 2010 et répondre aux F80 et W1 ? Ses lignes seraient probablement inspirées de la Mission X, mais Porsche pourrait faire l’impasse sur l’électrique compte tenu de ses difficultés sur ce segment. Est-ce suffisant pour imaginer un groupe motopropulseur thermique (ou plutôt hybride) ? Nous l’espérons !