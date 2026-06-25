Les 100 ans du trident

Maserati fête son histoire

Dans le monde des logos de constructeurs, certains sont devenus emblématiques grâce à l’histoire de marque ou tout simplement du fait de leur design. Maserati fait partie de ces marques, avec son logo iconique. Le trident Maserati est apparu en 1926 (soit +10 ans après la marque), inspiré de la fameuse statue de Neptune à Bologne. Même si la marque italienne n’est pas dans la meilleure des santés, elle reste un acteur clé de l’automobile de nos jours. D’ailleurs, l’Italie a célébré les 100 ans du trident de Maserati en émettant un nouveau timbre pour l’occasion, ou encore en créant une montre exclusive avec un horloger.

Lamborghini Revuelto NA63

L’Amérique à l’honneur

Le marché nord-américain (USA principalement mais également Canada) est de loin le plus gros marché pour Lamborghini. Il n’en suffisait pas plus pour lui rendre hommage. La marque italienne dévoile une édition spéciale de son hybride Revuelto au V12 endiablé. Baptisée NA63 (NA pour North America et le 63 faisant référence à l’année de naissance de Lamborghini) elle ne présente aucune évolution technique, mais trois livrées uniques et reconnaissables, faisant référence aux drapeaux des deux pays (tout en se prolongeant dans l’habitacle). Suffisant pour flatter l’ego des Américains ?