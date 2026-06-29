McLaren aux 24H du Mans

Voici MCL-HY

Le grand retour de McLaren en endurance et notamment aux 24 Heures du Mans aura lieu en 2027, en visant des performances en endurance, en F1 mais aussi en Indycar. Le constructeur vient de dévoiler sa monoplace orange, baptisée MCL-HY. Elle possèdera un V6 électrifié développant 707 chevaux. McLaren a également présenté une inédite version un peu plus confortable à conduire et réservée à ses meilleurs clients, la MCL-HY GTR (le prix reste encore inconnu). De quoi être nostalgique de la victoire historique en 1995 avec la McLaren F1 GTR !

Efficacité thermique et hybride

Le système i-Hev de Geely

Dans notre monde actuel, où tout un chacun vise à réduire ses émissions et transitionne vers l’électrique, les moteurs thermiques sont discrets. Pourtant, certains acteurs comme le géant chinois Geely viennent de développer un moteur hybride thermique (système i-HEV) qui fait parler par son aspect innovant et risque de redéfinir l’efficacité même, de quoi atteindre plus de puissance tout en consommant moins. En effet, ce bloc atteint un rendement thermique de 48,4%, ce qui n’avait jamais été vu auparavant (la moyenne se situe entre 30% et 40%). L’hybridation fait indéniablement partie de notre avenir proche.