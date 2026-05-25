La Vanquish a 25 ans !

Un quart de siècle chez Aston

Voilà déjà 25 ans que le constructeur anglais Aston Martin sortait sa première “Super GT” équipée d’un V12 : la Vanquish était alors l’Aston de série la plus rapide de l’histoire. La première Vanquish est née en 2001 avec 460 chevaux et a durablement creusé une place au sein de la gamme Aston grâce à des sacrés atouts techniques et une silhouette à ravir. La seconde génération de 2012, au dessin inspiré de la One-77 proposait déjà plus de 560 chevaux et surtout une nouvelle boîte ZF entraînant de sacrées améliorations. Enfin, la troisième et actuelle génération née en 2024 propose 825 chevaux et un look ultra-moderne.

Lance Stroll, échec GT3

Il finit avant dernier

Si les pilotes français en ont profité pour regarder les matchs de football pendant la pause due à la situation géopolitique au Moyen-Orient, le pilote canadien d’Aston Martin Lance Stroll a décidé de participer à une course de GT3 profitant de la participation d’Aston Martin (l’écurie de F1 est détenue par son père). Mais contrairement à Verstappen et ses réussites hors de la F1, Stroll a fini 48ème de la course avec sa Vantage GT3. Après de multiples pénalités et un accident provoqué, le résultat est loin d’être glorieux, d’autant plus que la voiture gagnante est... une Aston Martin.