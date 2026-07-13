La Charger thermique

Elle débarque en Europe

La mythique muscle car américaine n’était plus commercialisée en Europe depuis de nombreuses années. Mais voilà que la Dodge Charger fait son grand retour sur le marché européen avec sa dernière version, présentée comme authentique et avec un caractère bien trempé. L’auto sera commercialisée en version coupé ou berline, avec des moteurs thermiques de dernière génération (un six cylindres 3,0 L biturbo développant de 420 à 550 chevaux) mais également dans sa version 100% électrique, pour se conformer à certaines attentes et impératifs réglementaires.

27 supercars volées à Paris

Des amateurs vite attrapés

Une situation rocambolesque dans la capitale digne des plus grands films policier s’est déroulé dans le chaos le plus total. Une conciergerie de voitures de luxe s’est fait braquer par des jeunes inexpérimentés : aucune stratégie ni professionnalisme. C’est une vingtaine de véhicules (Ferrari, Porsche, Aston Martin...) qui ont été dérobés de façon spectaculaire, en pleine journée. La plupart des responsables ont d’ores et déjà été appréhendés, tandis que les véhicules ont soit été abandonnés ou incendiés. De quoi susciter quelques questions de sécurité.