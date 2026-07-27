Kimera K39

Avec un V8 Koenigsegg

La marque italienne n’est pas très connue, mais risque de faire parler davantage d’elle avec son nouveau modèle, la Kimera K39 présentée au Concours d’élégance de la Villa d’Este. Au programme, un design magistral inspiré des Lancia de rallye des années 90 qui détonne avec sa carrosserie et intérieur rouges mais aussi avec sa motorisation : un V8 d’origine Koenigsegg développant 1000 chevaux et 1200 Nm. Oui vous avez bien lu, l’italienne est propulsée par un moteur de supercar suédois développé spécialement pour l’occasion.

JC9, la 917 moderne ?

Une Carrera GT pour base

C’est un véhicule assez atypique qui a vu le jour aux Etats-Unis, développée par la concession Miller Motorcars et le designer Jason Castriota (également père de la Ferrari P4/5). La supercar JC9 évoque du fait de sa silhouette et sa livrée Gulf une Porsche 917 et utilise pour base un mythe : la Porsche Carrera GT (limitée à +1300 exemplaires). L’auto conserve le monstrueux V10 atmosphérique et la boîte manuelle ainsi que l’intérieur de la Carrera GT. La grande différence réside donc dans son aspect extérieur. À vous de décider s’il fallait réellement “sacrifier” une Carrera GT pour ça.

Ferrari HC25

Nouveau modèle unique

Un fortuné client américain vient de recevoir son modèle one-off de chez Ferrari. Présentée en grandes pompes sur le Circuit of the Americas au Texas, la Ferrari HC25 est basée sur la F8 Spider avec de fortes inspirations F80 ici et là ainsi qu’un bandeau noir sur chaque flanc, se rejoignant au niveau du cache-moteur central arrière. Le client a opté pour une carrosserie grise “Moonlight Grey”. Mais le plus important reste probablement sous le capot, puisque le client a choisi de revenir dans le passé avec un V8 3,9 L sans la moindre assistance électrique.