Ford, le grand retour

Nouveau plan européen

Voilà de ça de nombreuses années, Ford avait prévu de développer à vitesse grand V sa transition vers l’électrique avec des investissements colossaux, comprenant l’arrêt de nombreux modèles voire un retrait partiel d’Europe. Mais Ford revoit ses plans avec une nouvelle stratégie baptisée “Ready, Set, Ford”. Au programme, de nouveaux modèless ont prévus pour le Vieux Continent, et notamment une petite compacte dérivée de la R5 de chez Renault et qui devrait coïncider avec un probable retour de la Ford Fiesta...

Michelin se restructure

Des pertes d’emploi à prévoir

Face à une concurrence mondiale de plus en plus forte et une conjoncture complexe (le marché du pneu est en forte baisse), le géant du pneu poursuit son “projet d’adaptation des effectifs” à la suite de la fermeture de deux usines en France. Michelin envisage de supprimer 1500 emplois en France d’ici 2029. Pour la plupart il s’agira de départs à la retraite volontaires, mais la réalité économique est bien là. L’environnement macroéconomique étant ce qu’il est, les acteurs clés du monde automobile réagissent comme ils le peuvent.