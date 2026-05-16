Fin d’activité pour AC Schnitzer

Un préparateur mythique

Tout comme Alpina ou encore Hartge, le préparateur AC Schnitzer met la clé sous la porte d’ici la fin de l’année 2026, ne pouvant plus exploiter son activité en Allemagne de manière rentable. Une reprise reste toutefois envisagée. Véritable précurseur du tuning dès 1987, AC Schnitzer s’était forgé une véritable réputation de préparateur spécialiste sur les BMW. Mais les normes allemandes relatives aux pièces et à l’homologation ont fortement contribué à complexifier l’activité, tout comme le contexte mondial (hausse des prix par exemple) ainsi qu’une baisse d’intérêt pour la préparation par rapport à l’âge d’or des années 90.

La Voiture Noire en vente

Plus chère qu’à l’achat ?

Lors de sa présentation en 2019, beaucoup se demandaient qui était le véritable propriétaire de la Bugatti La Voiture Noire, achetée pour environ 17 millions d’euros. Ce n’était donc pas Cristiano Ronaldo, mais le grand chef de Volkswagen, Ferdinand Karl Piech. Mort en août 2019, l’homme n’a jamais pu personnellement profiter de sa voiture. Néanmoins, des membres de sa famille en ont profité lors de sorties remarquées. Mais la Voiture Noire est désormais sur le marché, pour un prix de 25 millions d’euros et un processus de sélection de l’acheteur strict. Reste à voir si des passionnés sont intéressés ?

MINI.01

Un modèle unique

L’heure est à la personnalisation extrême chez Mini, qui semble vouloir s’inspirer d’autres grands constructeurs et de leurs programmes respectifs de personnalisation (Mercedes Manufaktur, Sonderwunsch chez Porsche ou encore Q by Aston Martin etc...). Nous sommes donc face à un cabriolet ultra sportif sur base de Mini JWC commandée par un client américain passionné. Unique et possédant plus de 50 éléments uniques (peinture bicolore spéciale, capote en toile...), il s’agit d’une véritable ode à la personnalisation, une première chez MINI dans de telles proportions.