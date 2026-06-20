Volkswagen se sépare de Bugatti

Un tournant automobile

La marque française Bugatti est au cœur d’un jeu de chaises musicales entre actionnaires depuis 2021. Volkswagen possède Bugatti depuis 1998, a installé son siège à Molsheim et a révolutionné l’automobile en lançant la Veyron en 2005. Le groupe allemand avait cédé une partie de ses parts à Rimac en 2021, et dès lors on sentait poindre l’ambition du croate. C’est désormais finalisé : Rimac Group possèdera Bugatti-Rimac et donc la marque Bugatti. Adieu Volkswagen et Porsche ainsi que le rêve de feu Ferdinand Piëch. Mate Rimac possède la voie libre pour développer ses projets comme bon lui semble et faire vivre la Marque !

La Golf R ultime

Un monstre pour la piste

L’année 2026 marque les 25 ans de la Volkswagen Golf R, et la marque allemande a choisi de dévoiler partiellement l’ultime Golf R, dont la philosophie a été poussée à son paroxysme. Le projet est développé en partenariat avec Max Kruse Racing qui partagera tout son savoir-faire en matière d’endurance. La Golf R 24H sera une véritable voiture de course (si toutefois les photos vous laissaient dubitatifs) repoussant les limites techniques du badge R, avec une ambition forte : celle de courir aux 24 Heures du Nürburgring en 2027.

La très rapide Golf GTI Edition 50

Record sur le Nürburgring

Le modèle de Volkswagen célèbre les 50 ans du badge GTI, et vient de battre un record assez spécifique chez Volkswagen, celui de la traction avant de série la plus rapide de l’histoire de la marque. Il n’en suffisait pas plus à la marque allemande pour mettre en exergue les avancées techniques du modèle GTI Edition 50 qui se veut assez proche d’une pistarde et qui a bouclé les 20 km de l’enfer vert en 7 minutes et 44 secondes. Preuve que le pari fait sur la traction avant en 1976 s’est avéré payant !