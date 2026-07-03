Adamastor Furia

1ère supercar portugaise !

Nous avons plutot l’habitude de voir ce type de nouvelles en provenance de Chine, mais voilà que le Portugal dévoile la première supercar de son histoire. La société Adamastor vient de présenter la Furia, un monstre de carbone aérodynamique (avec un poids toutefois limité à 1 tonne à peine) équipée d’un bloc V6 d’origine Ford développant 650 chevaux et 571 Nm de couple. Longue et basse, la Furia reprend tous les codes d’une supercar moderne, inspirée des voitures de course actuelles. Seuls 60 exemplaires seront construits, pour un prix d’1,6 millions d’euros. Y aura-t-il des preneurs ?

Une nouvelle GTR arrive

Officialisée par Nissan

Le sort de l’héritage GTR était flou depuis de nombreuses années, et notamment depuis l’arrêt de la commercialisation de la GTR R35 (après 18 années de carrière, tout de même). Ce modèle soixantenaire est devenu une icône synonyme de performance et l’on se demandait s’il était économiquement viable de nos jours. Le nouveau PDG De Nissan lui-même l’a officialisé : la GTR (R36 donc) est bel et bien en phase de développement, et restera fidèle à son ADN de performance. Un héritage lourd à porter, surtout de nos jours où l’électrification s’invite à tous les niveaux de l’automobile. Patience, donc !

Une supercar Lotus ?

Un V8 et 1000 chevaux

Le constructeur passé sous giron chinois surprend son monde en annonçant une future supercar équipée d’un V8 (avec hybridation, certes). Dans un monde où tout le monde ne voit que l’électrique, ce genre de nouvelles fait plaisir. D’autant plus qu’on n’avait pas vu de V8 chez Lotus depuis 22 ans, et qu’il y a de fortes chances que l’auto dépasse les 1000 chevaux de puissance. Prévue pour 2028, il s’agira d’un modèle qui détonne avec le passé de la marque mais également avec sa stratégie actuelle.