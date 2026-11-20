Cuorerosso

L’avenir d’Alfa Romeo

La marque italienne présente son nouveau concept qui nous fait rêver sur son avenir, d’autant plus qu’il a vocation à être multi-énergie, de l’hybridation légère au tout-électrique. L’Alfa Romeo Cuorerosso («coeur rouge» en italien) est un coupé 2+2 dans l’âme, dissimulé sous la forme d’une berline musclée. La sportivité est dans son ADN, mais elle pourrait embarquer 4 occupants au besoin grâce à ses immenses portes antagonistes. Ce concept est un hommage aux belles formes, tout en courbes voluptueuses. Et la couleur. Parlons-en, de ce rouge profond qui tire vers le noir selon l’angle et l’éclairage. Une véritable pépite.

La police italienne aime Lamborghini

Et inversement !

Le partenariat qui lie l’entreprise de Sant’Agatha Bolognesa à la police italienne date d’une vingtaine d’années et a débuté avec une Gallardo, suivie de nombreux autres taureaux enragés aux couleurs de la police (bleu ciel et blanc). Pourtant, vous ne risquez pas de voir souvent la nouvelle Lamborghini Temerario et ses 920 chevaux conduite par les carabinieri italiens, puisque celle-ci sera notamment réservée aux missions à forte utilité sociale (comme le transport d’organes ou de matériel médical). Un partenariat qui fait sens.