Concours d’élégance à Saint-Moritz

Sur lac gelé !

En marge de l’incroyable Rétromobile, s’est tenue en Suisse l’édition annuelle du ICE, un rendez-vous idéal pour les passionnés de belles carrosseries. Sur le lac gelé de Saint-Moritz se sont retrouvées des modèles incroyables, allant de la merveilleuse Pagani Zonda C12 jaune à la Ferrari 275 SWB, la Lamborghini Miura ou la McLaren F1 GTR, en passant par un trio de Bugatti Bolide ! Difficile d’imaginer autant de puissance sur un terrain si peu adapté, mais ô combien photogénique !

Rétromobile : incontournable

Un succès retentissant

Les salons automobiles traditionnels sont en train d’évoluer, tandis que Rétromobile continue de briller. Ce sont plus de 180,000 visiteurs (+24% par rapport à l’année dernière) qui ont arpenté les allées de l’exposition dédiée à l’automobile de collection. Annonces Automobile y avait également un stand, aux côtés de grandes marques (Bugatti, Lamborghini...) et emblématiques vendeurs (Joe Macari, Girardo etc...). Le public répond présent, tout comme les voitures exposées (300SL, Ferrari 166MM, et tant d’autres).