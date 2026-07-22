Alfa Romeo 55SGT

Réinterprétation moderne

S’il y a bien une niche qui fonctionne bien de nos jours, c’est celle qui fait appel à la nostalgie des clients : les modèles néo-rétro. La société SGT Automobili l’a bien compris, et dévoile la routière Alfa Romeo 55 SGT, un bijou à 500,000 euros (pour l’heure, uniquement 10 exemplaires sont prévus). Sur base de Giulia Quadrifoglio, il s’agit d’une vision moderne du mythe du DTM des années 90, la 155Ti. La 55SGT possède des lignes similaires quoique modernisées et une technologie et sécurité embarquée (arceau tubulaire) non négligeable.

Gucci avec Alpine en F1

Un partenariat haut en couleurs

Si vous pensiez qu’Alpine en Formule 1 c’était fini, vous allez tomber des nues. En effet, l’écurie française de F1 vient de conclure un partenariat historique avec Gucci. La mode et le luxe s’invitent à nouveau en Formule 1, et dès 2027 l’écurie s’appellera “Gucci Racing Alpine F1 Team” avec une nouvelle livrée noir, or, rouge et vert. Un partenariat de sponsoring qui s’adapte au changement de la F1. Un moment inhabituel qui permet aussi de voir Luca De Meo revenir sur la photo de famille après avoir quitté Renault, lui qui fait désormais partie du groupe Kering, propriétaire de Gucci.

McLaren Artura 1000GP

Pourquoi pas ?

Depuis leur réussite récente en Formule 1, McLaren n’arrête pas de saisir l’occasion pour présenter des éditions spéciales. La dernière en date est la McLAren Artura 1000 GP qui, comme son nom le suggère, fête le 1000ème participation à un GP de F1 pour McLaren (un record partagé uniquement avec Ferrari), qui a coïncidé avec le GP de Monaco (gagné par Kimi Antonelli). L’auto se reconnaît avec une livrée peu discrète, intégrant une inscription “1000GP” sur le capot et les flancs du véhicule. Paradoxalement, McLaren semble moins bien réussir dans la discipline reine depuis peu.