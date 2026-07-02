C’est pendant la Design Week à Milan que le constructeur italien Lamborghini a décidé de rendre hommage à son programme de personnalisation Ad Personam (qui fête sa dixième année d’existence en 2026). En effet, avec la présentation de la Lamborghini Urus SE Tettonero (littéralement “toit noir” en italien), la marque au taureau met l’accent sur le sur-mesure drapé dans l’exclusivité. En effet, seul 630 exemplaires de son super-SUV sont prévus. Lamborghini n’annonce aucun prix, mais il y a fort à parier qu’il soit supérieur à celui de l’Urus SE.

Cette nouvelle édition limitée de la Lamborghini Urus prend pour base la version SE du SUV italien, un hybride-rechargeable. Aucune différenciation particulière sur la carrosserie elle-même : ni aileron ou appendice aérodynamique. Pour faciliter la tâche du client Lamborghini propose six teintes exclusives, toutes contrastant avec la peinture “Nero Shiny” sur toute la partie supérieure de la carrosserie (toit et spoiler, mais paradoxalement pas le capot). La marque italienne met en avant de très nombreuses configurations possibles sur l’aspect extérieur grâce au département Ad Personam, en jouant avec les couleurs de carrosseries, des jantes, des finitions et des accents ici et là.

Une fois à son bord, Lamborghini souhaite réellement que le client se rende compte des possibilités offertes par le département Ad Personam (d’ailleurs une plaque célèbre les 10 ans du programme). Les possibilités de teintes, matériaux utilisés, surpiqûres et finitions sont nombreuses. Néanmoins, toutes reposent sur une base noire afin de contraster au mieux avec les choix du client, ainsi qu’un tunnel central et une planche de bord en fibre de carbone. Aussi, grâce à sa batterie embarquée de 26 kWh, Lamborghini revendique 60 km d’autonomie en tout-électrique.

Côté motorisation, nous sommes face au moteur V8 4,0 L coupé à un moteur électrique de l’Urus SE, à savoir un bloc hybride qui développe une puissance cumulée de 800 chevaux pour 950 Nm de couple. Les performances restent diablement efficaces : 3,4 secondes pour le 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de 312 km/h.

Fiche technique (Lamborghini Urus SE TettoNero)