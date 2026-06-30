De toute évidence, Automobili Lamborghini est en pleine forme. Non seulement financière, mais également en matière d’idées et de nouveaux modèles. Avec son nouveau modèle hybride limité à 15 exemplaires, la Fenomeno Roadster, Lamborghini perpétue sa longue tradition des séries limitées. Ce nouveau “Few Off” donne le ton à la Fenomeno version coupé. Le prix officiel n’est pas communiqué, mais il se murmure qu’un prix supérieur à 3 millions d’euros pourrait être pratiqué (sans trop de surprise).

Dans la lignée des éditions limitées sans toit (Veneno et Reventon parmi les plus emblématiques) la version Roadster de la Fenomeno est basée sur la version “coupé” du modèle, qui a vu le jour en 2025, elle-même basée sur une Revuelto. Un avant-goût pour la future Revuelto roadster ? L’auto possède un spoiler intégré au pare-brise et un cache-moteur arrière qui a été repensé. Les optiques arrière en forme de Y caractéristiques de la marque de Sant’Agatha sont de toute beauté, enveloppant un immense pot d’échappement central situé assez haut. Lamborghini a réussi l’exploit de rigidifier la structure sans sacrifier le poids : à peine quelques kilos supplémentaires.

Une fois à l’intérieur, peu de choses changent par rapport à la version avec toit : on retrouve la même planche de bord, les mêmes équipements technologiques et interfaces numériques. Nous avons toujours autant l’impression de prendre place à bord d’un avion. En revanche, l’habitacle de la Fenomeno Roadster est entièrement exposé aux éléments puisqu’il n’y a tout simplement pas de toit ni de système de capote. Dire qu’il pleut lorsque j’écris ces lignes, cela a de quoi faire réfléchir !

Sous le capot, le V12 passe à 835 chevaux et s’associe à des moteurs électriques, affichant une puissance totale cumulée de 1080 chevaux. Les performances restent inchangées, seule la vitesse de pointe est impactée par la structure du roadster, passant de 350 km/h à ... 340 km/h. Pas sûr que les clients ressentent cette légère baisse !

Fiche technique (Lamborghini Fenomeno Roadster)