Si l’entreprise est encore très jeune puisqu’elle fêtera ses deux années d’existence en août prochain, Karline 91 n’a pas mis longtemps à se mettre dans sa poche ses clients. Ces derniers ont fait le reste grâce à un bouche-à-oreille qualitatif et des commentaires du même ordre sur les différents réseaux sociaux fiables.

Karline 91 est née d’une rencontre entre Marwan et Hassan, une rencontre originale puisqu’à la base, Hassan était tout simplement un client de Marwan. Ce dernier, vendeur automobile dans une agence automobile référencée, était dans son élément. Quand Hassan vient lui acheter une voiture, le courant entre les deux passe très facilement. Mieux encore, une vraie relation de confiance prend forme. Les échanges sont nombreux et, bien au-delà d’un simple relationnel entre un vendeur et un client. Au fil des discussions, Marwan partage son ambition de se lancer à son propre compte, d’ouvrir sa propre agence indépendante.

S’ils ne sont pas de la même génération (Marwan a 31 ans, tandis que Hassan en compte 20 de plus), les deux s’entendent à merveille et se sentent complémentaires. Lorsqu’il a vent du projet de Marwan, Hassan est clairement emballé. Il se voit totalement se lancer dans un tel défi, lui l’amoureux fou des belles voitures. Ancien professionnel de la restauration, il a un passé dans l’univers automobile également. La cinquantaine approchant, il a décidé de se lancer dans un parcours de reconversion pour donner un nouvel élan à sa carrière. Pour Marwan, ancien conseiller principal d’éducation, très expérimenté dans le monde de la vente automobile, cette rencontre change tout et lui donne la force nécessaire pour aller au bout de son projet.

En août 2024, Karline 91 ouvre ses portes dans la commune de Lisses (91), tout proche de Corbeil-Essonnes et Evry-Courcouronnes. Les deux se lancent dans l’intermédiation. Ils fonctionnent sous le format de dépôt-vente qui leur permet de créer un véritable lien entre les acheteurs et les vendeurs. Leur offre est large et accessible. Chez Karline 91, vous trouverez des modèles pour tous les budgets, des voitures du quotidien comme des modèles prestigieux. Les deux associés s’inscrivent dans une démarche durable, convaincus que la réussite repose avant tout sur la rigueur, l’honnêteté et la qualité du service rendu. Leur sens du relationnel fait la différence. Ils savent se montrer rassurants y compris auprès des clients réticents. Les services proposés sont nombreux (financement, reprise, garantie constructeur) et parfaitement maîtrisés.

Pour rassurer les clients, la transparence est de rigueur chez Karline 91. Par ailleurs, les deux partenaires tiennent à soigner l’image renvoyée par leur entreprise. Ils se sont installés dans un local bien placé et surtout idéalement aménagé. L’espace est attirant et valorise parfaitement les modèles exposés en dépôt-vente. Dans le show-room, vous trouverez cinq voitures en permanence, histoire de vous séduire un peu plus. Bien entendu, sur le parking, les autres modèles mis en vente sont stationnés en attendant de trouver preneur.

Alors que l’agence fêtera ses deux ans en août, elle affiche un bilan excellent depuis son ouverture. Elle compte actuellement 140 mandats et annonce avoir déjà vendu 450 voitures. L’équipe en place affiche un dynamisme qui fait plaisir à voir et se montre toujours très réactive pour répondre à vos attentes.

Karline 91

45 rue du bois challand - 91090 Lisses

Tel : 06 84 03 69 16

Site : https://www.karline-agency.fr/