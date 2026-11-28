Le nom de Jensen International ne vous dira peut-être pas grand-chose. Mais pour celles et ceux qui aiment se plonger dans le passé, la Jensen Interceptor première du nom était une GT sensuelle créée pour avaler des kilomètres, véritable monument automobile il y a près de 60 ans. L’année 2026 marque donc le grand retour explosif du constructeur britannique avec le prototype Jensen Interceptor GTX. Un monstre dédié à la piste qui préfigure la philosophie des futures voitures de série de la marque. Jaguar et Jensen sont deux marques britanniques qui ont décidé de se réinventer, et toutes deux ont choisi une véritable révolution. Le volume de production ou les dates de commercialisation n’ont pas encore été communiquées, Jensen préférant se concentrer sur les détails directement avec ses clients. Reste à voir si la renaissance de Jensen avec un tel produit, à une période où tout pousse à l’électrification et au downsizing sera un pari gagnant.

Jensen International conserve une philosophie artisanale : l’auto repose sur un châssis en aluminium façonné à la main. Sa silhouette est travaillée pour la piste (aérodynamisme et efficacité notamment) et l’on appréciera notamment un immense diffuseur arrière, des optiques ultra fines ou encore un aileron arrière réglable. Toutefois, Jensen affirme que le langage esthétique sera utilisé sur les futures routières. Le système de freinage est développé par AP Racing, avec des disques en acier flottant.

Une fois à l’intérieur, on comprend la véritable philosophie du véhicule. Entre les sièges baquet en fibre de carbone, les vitres en polycarbonate, les harnais six points, la présence d’un extincteur ainsi qu’une véritable cage de sécurité avec arceau approuvée par la FIA, seul le circuit nous reste en tête. Difficile d’imaginer un intérieur plus rustique, et Jensen n’aura que peu de difficultés à modifier ce dernier pour le rendre plus accueillant sur une auto homologuée route.

Côté mécanique, on retrouve un V8 6,8 L à compresseur sous le capot d’origine américaine (le bloc est développé par General Motors) fortement modifié par les ingénieurs américains de Late Model Engines. Nous sommes donc face à un gros bloc thermique capable de rugir sans honte ni regrets. Poussé dans ses retranchements, ce dernier peut développer jusqu’à 1200 chevaux pour un couple maximal allant jusqu’à 1490 Nm. Une boîte manuelle séquentielle à six rapports transmet la puissance aux roues arrière : à vous de choisir si vous souhaitez utiliser les palettes au volant ou le pommeau de vitesses sur le tunnel de direction. La marque ne donne pas plus de détails concernant les performances.

Fiche technique (Jensen Interceptor GTX)