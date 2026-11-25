L’officialisation de la berline 4 portes 100% électrique marquant la renaissance de la marque anglaise Jaguar est là : Type 01. Un pur produit du savoir-faire britannique, qui met de côté le passé d’une marque centenaire pour se tourner vers un avenir bien différent, beaucoup plus haut-de-gamme. D’ailleurs, les prix de la Type 01 débutent à partir de 166,000 euros. Jaguar ambitionne une commercialisation d’ici 2027, ce qui devrait logiquement et théoriquement être faisable.

La silhouette finale de la Jaguar Type 01 est très similaire à celle du concept Type 00, à quelques différences près. Néanmoins, l’aspect final semble beaucoup plus cohérent à mes yeux, et moins «dessin animé». Avec son architecture 800V, la berline de 5,23 mètres de long n’en reste pas moins immense, avec un capot interminable, une calandre statutaire et une absence totale de vitres à l’arrière. Véhicule électrique oblige, les ingénieurs ont charbonné pour obtenir un coefficient aérodynamique de 0,23 (le fameux Cx), ce qui est très respectable. L’on retrouve le nom de la marque dans un lettrage sobre, presque simpliste, sur le capot et à l’arrière.

Une fois à l’intérieur, Jaguar nous fait comprendre qu’ils souhaitent rentrer dans une nouvelle ère, celle du luxe, du premium, du haut-de-gamme. Quatre occupants peuvent prendre place dans ce havre minimaliste aux accents presque scandinaves, baignant de luminosité grâce à son toit panoramique. En revanche, les habituelles boiseries scandinaves laissent leur place au laiton, un matériau noble qui domine dans l’habitacle aux côtés du cuir et autres matériaux recyclés.

Une immense console centrale traverse l’auto de bout en bout, et malgré un empattement généreux, pas sûr qu’elle offre une habitabilité haut-de-gamme avec son mètre 40 de hauteur. Si certains constructeurs cherchent à limiter les écrans, ce n’est pas le cas de Jaguar qui en propose deux. Les batteries NMW de 120 kWh sont placées sous le plancher, et permettent à la Type 01 de revendiquer 720 km d’autonomie (cycle WLTP). Plus que correct pour un tel gabarit. La recharge aussi est dans le haut du panier (22 minutes nécessaires pour charger la batterie de 70%).

Aucun doute côté motorisation, la Type 01 de Jaguar est 100% électrique et embarque trois moteurs (dont deux sur l’essieu arrière). Ces derniers développent une puissance cumulée de 1030 chevaux pour un couple maximal de 1365 Nm. Puissant, mais l’électrique nous a déjà habitués à ce type de chiffres. Jaguar assure que la conduite est excitante, grâce aux nombreuses technologies utilisées : transmission intégrale, roues directrices et j’en passe. Malgré un poids conséquent de 2,7 tonnes, elle peut abattre le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes.

Fiche technique (Jaguar Type 01)