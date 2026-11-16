Du 20 au 22 novembre 2026, Brussels Expo accueillera la 11e édition d’InterClassics Brussels. Après avoir réuni près de 30 000 visiteurs en 2025, le salon belge dédié aux automobiles de collection revient avec un thème spectaculaire : « Rally Legends, Honouring the Heroes of Dust and Dirt ». Un hommage aux voitures et aux pilotes qui ont marqué l’histoire du rallye, avec un coup de projecteur sur la mythique époque du Groupe B.

Groupe B : quatre années entrées dans la légende

Entre 1982 et 1986, le Championnat du monde des rallyes connaît une révolution technique sans précédent. Grâce à une réglementation particulièrement permissive, les constructeurs développent des machines toujours plus puissantes et sophistiquées. Transmission intégrale, moteurs turbocompressés, matériaux composites : les innovations s’enchaînent et donnent naissance à des voitures devenues de véritables icônes.

Mais cette course à la performance s’accompagne de risques considérables. Les vitesses atteintes et la proximité du public rendent les compétitions particulièrement dangereuses. Le tragique accident d’Henri Toivonen et de son copilote Sergio Cresto, lors du Tour de Corse en mai 1986, précipite la fin du Groupe B.

Quarante ans plus tard, ces monstres sacrés continuent de fasciner les passionnés du monde entier.

Audi, Lancia et Peugeot : trois icônes incontournables

Au cœur de cette édition, trois modèles symbolisent particulièrement l’âge d’or du rallye.

L’Audi Sport Quattro S1 incarne la révolution de la transmission intégrale en compétition. Avec son allure spectaculaire et ses performances hors normes, elle demeure l’une des voitures de rallye les plus emblématiques de l’histoire. Sa cote auprès des collectionneurs témoigne de cet engouement : un exemplaire S1 E2 a été adjugé 1,76 million de dollars en 2025.

La Lancia Delta S4 représente quant à elle le sommet de l’audace technologique italienne. Dotée d’un moteur associant turbocompresseur et compresseur mécanique, elle offrait des accélérations impressionnantes et une efficacité redoutable. Un exemplaire d’usine a atteint 1,84 million de dollars aux enchères en 2022.

La Peugeot 205 Turbo 16, enfin, reste l’une des plus grandes réussites françaises en compétition. Sous la direction de Jean Todt, elle remporte deux titres mondiaux des pilotes et des constructeurs consécutifs, en 1985 et 1986. Pilotée notamment par Ari Vatanen, Timo Salonen et Juha Kankkunen, elle s’impose comme une référence absolue de cette période.

Le rallye belge également célébré

InterClassics Brussels mettra aussi en lumière les grandes figures belges de la discipline. Robert Droogmans, Patrick Snijers et Marc Duez ont marqué les épreuves nationales et internationales, notamment les mythiques Boucles de Spa et le Rallye d’Ypres.

Leur parcours rappelle combien la Belgique a contribué à écrire les plus belles pages du rallye européen.

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés

Avec cette thématique « Rally Legends », InterClassics Brussels promet une plongée dans l’une des périodes les plus spectaculaires du sport automobile. Entre patrimoine mécanique, histoire de la compétition et passion de la collection, cette 11e édition s’annonce comme un événement à ne pas manquer pour les amateurs de belles automobiles.

Informations pratiques

Dates : du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2026

Lieu : Brussels Expo, Bruxelles

Entrée adulte : 20 € en ligne, 25 € sur place

Enfants : gratuit jusqu’à 8 ans

Site officiel : www.interclassics.events