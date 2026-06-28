Jusqu’à présent, la gamme électrique du constructeur coréen Hyundai se focalisait sur des modèles haut-de-gamme ou avec des gabarits peu adaptés au marché européen. Tout du moins avant que la IONIQ 3 ne soit présentée, un modèle compact et 100% électrique ayant pour cœur de cible l’Europe. Le véhicule sera produit en Turquie (et donc probablement éligible à certaines aides en France) et disponible à la commercialisation courant septembre 2026. Quant au prix, il n’a pas encore été annoncé mais devrait se situer sous la barre des 30,000 euros.

La IONIQ3 utilise la plateforme E-GMP avec architecture 400V. Les proportions du crossover polyvalent Hyundai IONIQ 3 sont adaptées à la ville (et relativement similaires à celles de la concurrence proche, comme Renault 4). La silhouette renforce l’aérodynamisme, avec une chute de pavillon assez reculée et une surface vitrée à l’arrière réduite. On reconnaît également la signature lumineuse pixelisée sur les optiques (avant et arrière), caractéristique de la gamme IONIQ chez Hyundai.

Dans l’habitacle, nous nous retrouvons dans un lieu de vie assez atypique (avis personnel). En effet, avec l’inauguration du système d’info-divertissement “Pleos-connect” qui est composé du petit écran d’instrumentation et de l’immense écran tactile (12 à 14 pouces) qui se démarque de la console centrale (au point de ne pas sembler être à sa place). Cet écran intègre désormais Android OS avec tous les services Google afférents. Néanmoins, certaines commandes physiques ont été conservées. Aussi, la sensation de liberté semble étouffante du fait de la faible surface vitrée. En revanche, le volume de chargement est généreux : 441 litres en tout (dont l’essentiel se situe dans le plancher du coffre, la fameuse “Megabox”). L’autonomie dépendra de la batterie choisie : entre 344 et 500 km (cycle WLTP).

Hyundai permettra au client de choisir sa batterie et donc son degré d’autonomie souhaitée. Paradoxalement, la version la plus puissante est celle avec la “petite” batterie de 42,2 kWh : 147 chevaux pour 250 Nm de couple. Hyundai n’a pas communiqué davantage sur les performances, probablement estimant qu’il ne s’agirait pas de l’élément décisif pour le choix du véhicule. Du fait de son architecture 400V, les temps de charge ne sont pas aussi intéressants que le reste de la gamme IONIQ : environ 30 minutes sont nécessaires pour charger la batterie de 10 à 80% (peu importe la taille de la batterie choisie).

Fiche technique (Hyundai IONIQ 3)