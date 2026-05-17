Moins d’un an après son ouverture, GT Collection s’est déjà imposée comme une adresse incontournable dans le Nord de la France, aussi bien pour l’achat et la vente de véhicules premium que pour l’esthétique automobile et la protection carrosserie PPF. Une ascension remarquable, portée par la rencontre de quatre hommes que tout destinait à s’associer, et par une vision commune : offrir aux passionnés de la région lilloise un lieu à leur mesure, trop longtemps absent du paysage local.

Quatre hommes, une vision

À l’origine de l’aventure : Marc, Pierre, Pierre-Alexis et Jérémy. Quatre passionnés d’automobile, quatre expertises complémentaires qui, réunies, forment un ensemble aussi cohérent qu’efficace. Marc est l’entrepreneur visionnaire du groupe. Propriétaire de nombreuses voitures d’exception, c’est un amoureux des belles mécaniques autant qu’un homme de défis, animé par l’envie de bâtir quelque chose de solide et de fédérateur. C’est lui qui, le premier, avec Pierre a lancé l’idée de monter une structure, convaincu qu’il existait un vrai vide à combler dans la région.

Pierre-Alexis, Lillois de naissance, a construit son expérience en région parisienne dans la vente de véhicules haut de gamme et de prestige. Entrepreneur dans l’âme, il y crée sa propre société, développant une expertise reconnue et un réseau solide. Animé par l’envie de revenir à ses racines, il décide de rentrer dans le Nord et de déménager son activité. Il s’associe alors avec Marc pour fonder GT Collection, un projet commun porté par la passion et l’exigence.

Pierre, lui, est un homme de terrain dont la réputation n’est plus à faire dans l’univers de l’esthétique automobile et de la protection PPF. Rigoureux, efficace et toujours présent, il a construit au fil des années un réseau solide et une crédibilité sans faille. C’est notamment à ses côtés que l’influenceur POG a fait ses premiers pas. Pierre étant alors sa personne de confiance pour tout ce qui touchait à la protection et à la mise en valeur de ses véhicules ainsi que pour le contenu proposé sur ses réseaux sociaux. Jérémy, lui aussi impliqué dans cette belle aventure, l’accompagnait sur les aspects communication et direction artistique.

Justement, Jérémy est un profil atypique qui apporte à GT Collection une dimension rare dans ce milieu. Ancien professeur puis directeur pédagogique en design, il a opéré un virage à 180° après plus d’une décennie dans l’enseignement pour se lancer pleinement dans l’automobile. Son passage auprès de POG lui a permis de croiser Pierre et de mesurer tout le potentiel d’un projet commun. Aujourd’hui, il pilote l’ensemble de la direction artistique et de la communication de GT Collection avec une exigence simple : que chaque visuel soit à la hauteur des voitures exposées, et rivalise sans complexe avec ce que font les plus grandes structures du secteur.

Un lieu pensé comme une galerie

Leurs chemins réunis, il fallait trouver l’écrin à la hauteur de leurs ambitions. Leur choix se porte sur un hangar de la zone automobile de Villeneuve-d’Ascq, au 6 rue du Frenelet; un espace brut, vaste, que les quatre associés vont entièrement repenser et transformer de A à Z.

Le résultat est saisissant. En franchissant les portes de GT Collection, on comprend immédiatement que l’on n’entre pas dans un garage ordinaire. L’atmosphère tient davantage de la galerie d’art contemporaine que de la concession traditionnelle. Le mobilier est signé Roche Bobois, les œuvres soigneusement sélectionnées par la galerie Siennicka habillent les murs, et l’univers sonore, confié à Bang & Olufsen, enveloppe discrètement l’espace. Dès le hall d’entrée, le visiteur est plongé dans un univers qui met tous les sens en éveil, où chaque détail, comme la vaisselle signée L’introuvable, a été pensé pour créer une expérience mémorable.

Le showroom peut accueillir plus de trente véhicules de prestige, présentés avec un soin esthétique particulier : Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, et bien d’autres. Chaque modèle est mis en scène comme une œuvre d’art. En coulisses, un espace de detailing et de préparation permet de soigner chaque véhicule dans les moindres détails, tandis qu’un atelier entièrement dédié à la pose de films de protection PPF complète le dispositif. GT Collection est d’ailleurs centre agréé XPEL, leader mondial du secteur, une distinction qui témoigne du niveau d’exigence et du savoir-faire de l’équipe.

Une philosophie avant tout humaine

Ce qui distingue GT Collection au-delà de son cadre exceptionnel, c’est l’état d’esprit qui y règne. Les quatre fondateurs en sont convaincus : les passionnés d’automobile méritent mieux qu’une relation purement commerciale. Ils méritent un lieu où l’on parle vrai, où l’on partage la même fièvre, où l’on prend le temps d’écouter et de comprendre ce que chaque client recherche réellement.

La devise résume bien cette philosophie : « Un univers de passionnés, fait pour les passionnés, par des passionnés. » Une formule qui n’a rien d’un slogan creux, elle se ressent dès les premières minutes passées dans le showroom, dans la qualité de l’accueil, la chaleur des échanges et la sincérité de l’approche. Les premiers retours clients l’ont rapidement confirmé, saluant unanimement cet esprit unique, aussi rare que précieux dans un marché souvent perçu comme froid et élitiste.

Des services pensés pour tout simplifier

GT Collection accompagne ses clients à chaque étape de leur projet automobile : achat, vente, dépôt-vente, recherche personnalisée sur-mesure, financement adapté et livraison haut de gamme. L’idée est simple, que le client puisse s’en remettre entièrement à l’équipe, et laisser la magie opérer, sans contrainte ni mauvaise surprise.

Les prestations de protection PPF et de detailing, elles, sont ouvertes à tous, pas uniquement aux acquéreurs de GT Collection. Particuliers comme professionnels peuvent ainsi confier leur véhicule à des mains expertes, qu’il s’agisse d’une protection complète par film PPF en finition brillante ou mate, d’un covering ou d’un traitement esthétique poussé.

Côté stock, chaque véhicule proposé à la vente est soumis à un protocole de sélection rigoureux, assorti d’un suivi sans faille et d’une traçabilité totalement transparente. Le moindre doute sur l’historique ou l’état d’un modèle suffit à l’écarter définitivement du catalogue, sans compromis, sans exception.

Et la suite ?

En quelques mois à peine, GT Collection est devenue bien plus qu’un commerce : une véritable place forte du tissu économique local, un point de ralliement pour les amateurs de belles automobiles des Hauts-de-France, de la France et de la Belgique. La route ne fait pourtant que commencer. L’équipe entend enrichir son stock, développer ses services, organiser toujours plus d’événements, de rassemblements, des journées circuit, des rallyes… et continuer à incarner ce qui est désormais une belle évidence : que l’excellence et la passion font, décidément, très bon ménage.

Où trouver GT Collection ?

6-8 rue du Frenelet - 59650 - Villeneuve-d’Asq

Showroom accessible uniquement sur rendez-vous.

Site : https://gt-collection.fr/