C’est sous un soleil radieux, qu’un convoi de 14 supercars, aux couleurs du revendeur de véhicules de prestige «GT CARS Lyon» et de ses partenaires, dont «Annonces automobiles», s’est rendu les 8, 9 et 10 mai au désormais célèbre Salon «Top Marques» de Monaco.

Au programme, le convoi composé essentiellement de clients et amis de GT CARS Lyon à découvert la route Napoléon ainsi que les magnifiques Gorges de Daluis, décor naturel du film «Overdrive» avec Scott Eastwood. Après ce parcours aux routes à couper le souffle et aux paysages sublimes, l’arrivée s’est faite à l’hôtel Columbus de Monaco pour la première nuit. La première soirée s’est déroulée en salon privé au Buddha Bar de Monaco dans une ambiance intimiste et colorée.

Le lendemain, après un petit déjeuner copieux, les 14 voitures ont pris le chemin du mythique Hôtel Fairmont où les voituriers les attendaient pour toutes les aligner sur le parvis de l’hôtel, les laissant exposées jusqu’au départ du dimanche.

Direction le salon Top marques où trônaient les plus belles voitures du monde avec entre autres : Bugatti avec la Tourbillon, Pagani avec l’Utopia Roadster et des préparateurs comme Mansory, Brabus et Techart, sans compter le célèbre Youtubeur GMK exposant la quasi-totalité de sa collection sur ses 2 stands dédiés.

Fin d’après-midi libre pour les participants où certains sont partis à la découverte des luxueuses boutiques de la principauté, pendant que d’autres ont savouré le Champagne au bord de la piscine du Nikky Beach.

La deuxième soirée s’est déroulée dans l’établissement «Le Catering» du feu Joël Robuchon, privatisé pour l’occasion avec une chanteuse pop proposant un répertoire varié accompagnant les mets succulents tout au long de la soirée.

Retour à l’hôtel pour certains, pendant que d’autres ont continué leur soirée au casino de Monte-Carlo.

Fin de ce fabuleux roadtrip le dimanche, avec en point d’orgue une dernière halte pour les moins pressés de rentrer, au restaurant «Chez Bruno» spécialisé dans la truffe et situé à Lorgues au-dessus de St Tropez pour un menu gastronomique de 6 plats.

C’est avec des étoiles et des souvenirs pleins la tête que les participants ont retrouvé leur demeure respective avec la ferme intention de revenir l’année prochaine pour le prochain Road Trip GT CARS Lyon 2027 !