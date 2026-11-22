Protéger votre voiture est sans aucun doute l’un de vos objectifs actuels, encore plus lorsque vous êtes propriétaire d’un modèle prestigieux. Ce genre de service (la sécurité et la protection d’automobiles) n’est pas courant, il n’existe pas, pourrait-on dire si G3S n’était pas de la partie depuis trois ans.

G3S est une entreprise spécialisée dans la sécurité qui propose trois branches : sécurité, protection et formation. Cette société fondée par Diego GALLO, Barbara Gallo et Thomas MALANDA met à profit sa redoutable expérience pour l’univers automobile. Comme ils aiment le préciser, pour eux, « la sécurité est un engagement, pas un produit. » Créée en 2023, l’entreprise a pour but de mettre à disposition des agents pour protéger les véhicules des propriétaires faisant appel à leur service. Dans l’entreprise, les tâches sont bien réparties puisque Diego gère tout ce qui touche à l’électronique, Barbara s’occupe de la partie humaine et Thomas Malanda, associé de la structure, a la charge de la partie formation avec le rôle de chef de groupe en sécurité privée.

Tous ont le même objectif, celui de vous apporter la plus grande sérénité, ceci grâce à leur parfaite maîtrise de la vidéosurveillance et de l’alarme. En faisant appel aux services de G3S, vous serez pris en charge de façon unique, car chaque solution est adaptée et personnalisée à votre profil, à votre besoin, à votre ou vos voiture(s). Il ne leur a d’ailleurs pas fallu longtemps pour acquérir une très solide réputation auprès des clients ayant déjà fait appel à leur service. Il faut dire que la société de sécurité ne fait pas les choses à moitié. Pour répondre aux besoins croissants, ils misent sur leur réseau et une solide présence humaine puisque 50 agents qualifiés SSIAP et APS formés à la gestion de conflits sont prêts à intervenir en 45 minutes. Cette équipe mobile peut intervenir à tout moment, de jour comme de nuit.

Constatant que ce type de service est inexistant dans le milieu de l’automobile, Barbara, Diego et Thomas ont décidé de développer une offre de sécurité adaptée à la protection automobile, le tout en appliquant les mêmes recettes que sur les autres secteurs, en restant hyper professionnel tout en apportant une rigueur militaire pour offrir le plus de garanties de résultats aux clients. L’entreprise de Forbach est ambitieuse et ne craint pas de s’affirmer, avec elle, vous faites appel à une véritable assurance de tranquillité et de sérénité.

Comme l’expliquent si bien les fondateurs, « souvent, les agents de sécurité sont mal valorisés face à des responsabilités souvent trop grandes pour eux, ils ne se rendent pas compte que les enjeux sont parfois énormes. »

G3S entend répondre à toutes les problématiques posées par le secteur de l’automobile, en particulier, par exemple, à la sécurisation d’un lieu d’exposition comme un showroom, ou des salons, si nombreux tout au long de l’année, ou encore à des zones de rassemblement très fréquents dans cet univers, notamment les rendez-vous de voitures anciennes mythiques. Leur savoir-faire et leurs méthodes leur ouvrent des portes. Leur travail est carré et ne laisse rien au hasard car, dans ce type de services, il est essentiel de rassurer l’exposant, les propriétaires des voitures, les visiteurs, en ne laissant jamais le risque ou le doute s’installer.

L’expérience de la société, de ses membres, fait qu’elle peut intervenir sans aucune difficulté très rapidement, proposer des solutions concrètes de sécurisation parfaite, y compris sur des événements de grande ampleur où l’affluence est monstrueuse. Un accompagnement humain fort sur tous les évents automobiles pour les concessions, les rassemblements. L’entreprise n’hésite pas à placer des agents de gardiennage qui maîtrisent parfaitement l’art d’une protection sans faille. L’accompagnement peut également se faire sur les transferts de voitures prestigieuses pendant lesquels un agent accompagnateur sécurise le transport et la livraison de l’automobile. Ici, l’amateurisme n’a pas sa place. C’est un univers tenu par des hyper professionnels, des agents costumés rompus à ce type d’exercice, où la moindre faille n’est pas tolérée. Cette sécurité sur-mesure dans le monde de l’automobile est un atout de taille pour la jeune entreprise. Proche, réactive, elle ne refuse aucune mission car, aujourd’hui, G3S est la seule entreprise à proposer des solutions professionnelles dédiées au monde de l’automobile. Barbara Gallo l’assure : « Nous avons des hommes préparés pour des missions travaillées ou improvisées. Nos collaborateurs sont formés et issus de milieux où la rigueur règne, où le professionnalisme fait foi. Ils sont passionnés par l’automobile et sont prêts à agir pour sécuriser votre voiture, votre événement. »