Le SUV de la marque italienne vient de dévoiler à Maranello sa première déclinaison, et il s’agit d’obtenir davantage de sportivité, bien évidemment. La Ferrari Purosangue Handling Speciale (HS) qui veut littéralement dire “Contrôle spécial” offre une sensation de conduite encore plus exquise et impliquante pour le conducteur. Le tout, sans sacrifier la polyvalence familiale du modèle. D’autant plus que Ferrari propose le programme d’entretien 7 ans, pour les gros rouleurs. La version HS est désormais proposée sur demande lorsque vous commanderez votre Purosangue. Nous ne parlons donc pas réellement de nouveau modèle ni édition limitée, mais plutôt un “pack”, dont le prix n’a pas encore été spécifié par Ferrari à ce jour.

Le dessin de la Purosangue n’évolue pas réellement avec cette version Handling Speciale : les proportions sont conservées, les ailes ne sont pas élargies et aucun aileron ou élément aéro fait son apparition. En revanche, on peut la reconnaître à certains détails de finitions en fibre de carbone (comme les boucliers latéraux), ou encore les pots d’échappement noir mat. On note également de nouvelles jantes avec un dessin spécifique et une finition diamantée.

L’intérieur du SUV quatre places de Ferrari n’évolue pas réellement avec cette déclinaison HS : il reste spacieux et luxueux pour quatre personnes, et propose un équipement technologique de pointe. La polyvalence est préservée avec son coffre de 473 litres, inchangé. Seul petit changement : l’apparition d’une plaque discrète. De plus, Ferrari assure que des optimisations acoustiques ont été réalisées dans l’habitacle pour sublimer le son du V12 sans qu’il soit pour autant assommant. Pas vraiment nécessaire sur une familiale, mais pourquoi s’en priver ?

Dans le monde du SUV, Ferrari fait figure d’exception avec son exceptionnel V12 atmosphérique. Le bloc 12 cylindres en V de 6,5 L développe toujours 725 chevaux pour un couple de 716 Nm. La mécanique ne change pas, mais les nombreuses améliorations techniques et réglages rendent le Purosangue HS beaucoup plus dynamique et réactif. Par exemple, les suspensions ont été recalibrées pour plus de stabilité. Aussi, la boîte DCT à 8 rapports a également été revue électroniquement pour davantage de précision, avec des passages plus fermes et rapides (notamment une fois les 5500 tours/minute dépassés).

Fiche technique (Ferrari Purosangue Handling Speciale)