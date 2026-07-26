C’est désormais officiel, la marque de Maranello a «cassé internet” et fait l’objet de toutes les controverses en dévoilant son premier véhicule 100% électrique, la Ferrari Luce. Je suis le monde automobile depuis de nombreuses années, et je n’avais jamais vu une telle levée de boucliers générale. Pourtant, la berline monolithique est une pépite technologique, mais qui rompt totalement avec la gamme actuelle. La Ferrari Luce démarre à 550,000 euros, et devrait trouver une clientèle sans trop de difficultés, une fois le choc passé.

Lorsque l’on découvre la Ferrari Luce pour la première fois, nous sommes forcément surpris. L’ADN de Ferrari semble absent, il n’y a pas ce côté surprenant de la sportive. Beaucoup de gens lui reprochent un style trop éloigné (ce n’est pas une surprise, le design ayant été confié à un studio fondé par deux ex-Apple). La Ferrari Luce est une berline à 5 portes et aux dimensions imposantes (5 mètres de long et 2 de large), avec des surfaces lisses et convexes, ininterrompues (propre aux VE) et avec de larges surfaces vitrées. L’arrière est très abrupt, avec quatre feux ronds intégrés dans la carrosserie. L’auto reçoit des jantes de 23 pouces (24 à l’arrière) : les plus grandes jantes jamais posées sur une Ferrari routière.

Les portes antagonistes vous dévoilent un intérieur particulièrement réussi, signé Johnny Ive, que nous avions déjà pu découvrir avant l’extérieur. Minimaliste, utilisant des matériaux recyclés ou adaptés (alcantara notamment) et intégrant de nombreuses commandes physiques, l’habitacle est luxueux et dégage sa propre personnalité. La tablette centrale peut être manipulée et déplacée, tandis qu’un système audio composé de 21 haut-parleurs vous fera oublier l’absence de moteur thermique. La Ferrari Luce offre un volume de coffre de 597 L. Grâce à une batterie de 122 kWh (conçue entièrement en Italie par Ferrari), la Luce revendique une autonomie de 530 km. Quant à la recharge, elle peut atteindre 350 kW en courant continue.

Côté mécanique, nous avons un système électrique développé par Ferrari avec quatre moteurs indépendants (un par roue) dans une architecture 800 V. La puissance maximale développée par ce système atteint les 1050 chevaux pour un couple de 990 Nm. Côté performance, on retrouve la sportive malgré les 2200 kg de la bête : un 0 à 100 km/h abattu en 2,5 secondes et une vitesse de pointe paradoxalement très bonne : 310 km/h. Là, on retrouve l’ADN Ferrari.

Fiche technique (Ferrari Luce)