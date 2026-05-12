Les versions découvrables chez Ferrari sont toujours très prisées, en plus d’être louées pour leur beauté. Cette Ferrari Amalfi Spider ne déroge pas à la règle, d’autant plus qu’elle propose une nouvelle couleur absolument sublime. Ce modèle est conçu pour une maîtrise absolue sans aucun compromis sur la puissance. Mais rouler cheveux au vent sous un soleil réchauffant tout en profitant du V8 a un prix : 270,000 euros.

Lorsque la capote est fermée, la Ferrari Amalfi Spider conserve la même ligne réussie du coupé, élégante à souhait. Une fois ouverte, les ingénieurs de Maranello ont travaillé dur pour améliorer la gestion des flux d’air grâce notamment à un aileron arrière intégré à la carrosserie, mobile et actif, permettant de générer beaucoup d’appui. Le poids de 1555 kg reste contenu. La nouvelle couleur de présentation “Rosso Tramonto” tire vers l’orange, évoquant un véritable coucher de soleil italien. Il est rare qu’une couleur aille si bien à un type de voiture.

Dans l’habitacle, l’Amalfi Spider conserve son luxe et son élégance, avec cette configuration à double cockpit séparé par un tunnel central suspendu. Au programme on retrouve le nouveau volant à commandes physiques et le légendaire bouton de démarrage, suffisant pour procurer des frissons. Il ne lui faut que 13,5 secondes pour passer d’une voiture fermée à la conduite cheveux au vent. La capote en toile à cinq couches est réussie, notamment grâce au nouveau tissu “Tecnico Ottanio” qui permet à la capote de se fondre dans la carrosserie de la plus belle des façons. Les occupants n’ont pas à craindre le coup de vent puisque l’Amalfi Spider intègre un déflecteur anti-remous déployé électriquement. Seul point négatif ? Le volume de coffre passe de 255 à 172 litres une fois la capote déployée.

Sous le capot, on retrouve un V8 3,9 litres développant 640 chevaux et jusqu’à 760 Nm de couple maximal. Ici, ni hybridation ou électrification pour apprécier la pureté du bloc thermique. La boîte à double-embrayage à 8 rapports est empruntée à la SF90 Stradale. Inutile de vous parler des performances, vous savez qu’elles sont au rendez-vous et suffisantes. Le point d’orgue demeure la sonorité du V8 thermique à l’air libre.

Fiche technique (Ferrari Amalfi Spider)