Face à la multiplication des ventes de véhicules à l’international, de nombreux particuliers et professionnels s’interrogent sur les précautions à prendre pour éviter les mauvaises surprises administratives, fiscales ou financières.

Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré Cyril, dirigeant de la société Auto Export 91, spécialisée dans l’exportation de véhicules depuis plus de 35 ans.

Fort de son expérience, ce professionnel insiste sur plusieurs points essentiels pour sécuriser une transaction et respecter la réglementation française.

Première règle : se faire régler le véhicule uniquement par virement bancaire Pour Cyril, la première précaution relève du simple bon sens, mais mérite d’être rappelée : il ne faut jamais remettre le véhicule tant que les fonds n’ont pas été effectivement crédités sur le compte bancaire du vendeur. Une simple preuve ou confirmation de virement ne suffit pas. Le vendeur doit vérifier directement auprès de sa banque que l’argent est réellement disponible sur son compte. « Il faut s’assurer que l’argent est bien arrivé sur le compte avant de remettre les clés. » — Cyril, dirigeant d’Auto Export 91 Cette règle est incontournable, que l’acheteur soit un particulier ou un professionnel, français ou étranger.

Vente TTC d’un véhicule : une procédure relativement simple Lorsque le véhicule est vendu toutes taxes comprises, ou TTC, les démarches restent relativement classiques. L’acheteur règle le montant convenu, le vendeur établit une facture et la transaction est finalisée au prix TTC. Dans ce cas, il n’existe pas de difficulté fiscale particulière directement liée à l’exportation du véhicule.

Vente hors taxe d’un véhicule : une vigilance accrue Les démarches deviennent plus complexes lorsqu’un véhicule peut être vendu hors taxe, notamment dans le cadre d’une transaction avec un professionnel étranger. Pour pouvoir justifier auprès de l’administration fiscale française qu’une vente a bien été réalisée hors taxe, plusieurs conditions doivent être réunies. 1. Vérifier l’origine du paiement Le règlement doit être effectué par virement bancaire. Le vendeur doit également s’assurer que les fonds proviennent bien d’un compte appartenant à l’entreprise ou à l’acquéreur mentionné sur les documents de vente. Cette vérification constitue un premier élément de preuve permettant de démontrer la réalité de la transaction internationale. 2. Contrôler le numéro de TVA intracommunautaire La facture doit mentionner le numéro de TVA intracommunautaire de l’entreprise qui achète le véhicule. Il ne suffit toutefois pas d’inscrire un numéro sur la facture. Le vendeur doit également vérifier sa validité et s’assurer qu’il correspond bien à la société qui procède à l’achat. 3. Exiger une livraison par transporteur Il s’agit du point sur lequel Cyril insiste le plus. Dans le cadre d’une vente hors taxe, le véhicule ne devrait pas être récupéré directement par l’acheteur professionnel. Il est préférable que le véhicule soit pris en charge par un transporteur et livré jusqu’à sa destination à l’étranger. Cette procédure permet notamment d’obtenir une lettre de voiture CMR attestant du transport et précisant le lieu de destination du véhicule. Associé au bon de retrait, ce document constitue une preuve essentielle démontrant que le véhicule a effectivement quitté le territoire français. « C’est ce document qui permettra de justifier que le véhicule est bien parti à l’étranger. » — Cyril, dirigeant d’Auto Export 91 Pour sécuriser une vente hors taxe, trois éléments sont donc indispensables : un virement bancaire conforme , provenant du véritable acquéreur ;

, provenant du véritable acquéreur ; un numéro de TVA intracommunautaire valide et correspondant à l’entreprise acheteuse ;

et correspondant à l’entreprise acheteuse ; une preuve de transport et de livraison à l’étranger. À titre d’exemple, pour un véhicule proposé au prix de 10 000 € hors taxe, l’acheteur règle 10 000 €, et non le montant TTC, qui pourrait atteindre environ 12 000 € selon le taux de TVA applicable.

Exportation d’un véhicule hors de l’Union européenne : une prudence renforcée Les ventes réalisées vers un pays situé en dehors de l’Union européenne nécessitent encore davantage de précautions. « Une fois que le véhicule est parti, il ne revient plus. Il faut donc être particulièrement vigilant. » — Cyril, dirigeant d’Auto Export 91 Afin de limiter les risques, notamment ceux liés à une éventuelle fraude à la TVA, Auto Export 91 applique une procédure stricte. Le véhicule est d’abord facturé et payé au prix TTC. Cette condition est clairement indiquée sur la facture et dans le contrat de vente. L’acheteur doit ensuite fournir un document douanier officiel attestant que le véhicule a effectivement quitté le territoire de l’Union européenne. Une fois cette preuve d’exportation obtenue et vérifiée, la TVA peut être remboursée à l’acheteur. Cette méthode permet au vendeur de disposer d’une preuve officielle de l’exportation du véhicule avant de procéder à toute régularisation fiscale.