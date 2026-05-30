Le groupe Stellantis lance une nouvelle édition spéciale et exclusive de sa DS3, de toute évidence pour animer la gamme actuelle et la mettre en valeur par rapport à la concurrence (Peugeot 2008 notamment). Née en 2012 en France, la Maison Sarah Lavoine est spécialisée dans la décoration intérieure. Un partenariat qui tombe sous le sens pour deux mondes voués au beau, réservé aux clients attachés aux codes esthétiques et à l’univers du design. Cette DS3 exclusive est disponible à partir de 38,300 euros (pour le modèle hybride).

La DS3 Maison Sarah Lavoine se distingue au premier regard par le choix de la couleur carrosserie : en effet, plusieurs teintes extérieures exclusives sont proposées (Vert Emeraude, le noir Perla Nera, Cristal Pearl ou encore le Bleu Lazurite). Chaque couleur de carrosserie est associée à un pavillon d’une couleur spécifique, avec des bandes colorées contrastées sur le toit. Le logo de la Maison Sarah Lavoine se retrouve également sur la carrosserie, sans donner l’impression de “surdosage artistique”. L’auto possède des jantes 18 pouces spécifiques.

Une fois à l’intérieur, le partenariat avec la maison de décoration intérieure prend tout son sens. Une sellerie en alcantara de qualité contraste avec des surpiqûres blanches et bleues, pour un effet élégant et luxueux reprenant les codes esthétiques de la maison Sarah Lavoine. Lorsque vous rentrez à l’intérieur, vous êtes accueillis par la devise “Le beau fait du bien”, et une console centrale légèrement redessinée afin de se distinguer d’une DS3 Standard. Une philosophie somme toute adaptée à notre marque française premium qui jouit ici d’une véritable perception de qualité. Les équipements proposés de série sur cette édition spéciale sont également conséquents (sans que nous n’en ayons toutefois la liste exhaustive).

Coté motorisations, DS vous propose soit la version électrique de 156 chevaux (avec en prime presque 400 km d’autonomie), soit la version hybride de 145 chevaux. La version la plus puissante demeure donc la tout-électrique (qui est également plus onéreuse, d’un peu plus de 5000 euros).

Fiche technique (DS3 Maison Sarah Lavoine)