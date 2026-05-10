Six ans après son restylage de mi-carrière, l’heure est venue pour la DS7 d’être remplacée par une nouvelle génération. Mais peut-on réellement parler de génération lorsque le modèle change si profondément et adopte un nouveau nom ? En effet, la DS7 s’appelle désormais N°7 (Numéro Sept), première du nom. Ce faisant, elle reprend logiquement la nomenclature lancée par les N°8 et N°4, tout en conservant la recette ayant fait son succès. Plus longue que sa prédécesseuse, elle existe en version électrique mais également thermique. Avant de faire ses débuts officiels au Mondial de Paris, les prix français pour les particuliers restent inconnus à l’heure où nous écrivons ces lignes.

La silhouette ayant fait la renommée de la DS7 est conservée, à savoir celle d’un SUV coupé du fait de sa lunette arrière très inclinée, avec toutefois un empattement amélioré de 5 centimètres. La N°7 est aussi statutaire que la face arrière baigne dans la verticalité (feux latéraux, forme du hayon etc…). D’un point de vue esthétique, cette N°7 n’est pas en terrain inconnu puisqu’elle reprend les éléments caractéristiques du vaisseau amiral N°8 à commencer par de grandes surfaces lisses et sa face avant caractéristique. On retrouve donc la même calandre ainsi que les fameux “crocs lumineux” aux extrémités. DS met en exergue la possibilité du bi-ton sur le capot avec son modèle de présentation. De quoi donner des idées aux futurs acheteurs ?

Une fois à l’intérieur, nous nous retrouvons dans un design épuré et élégant, éclairé grâce à une surface vitrée augmentée (incluant le toit panoramique). Nous sommes dans un habitacle résolument premium du fait de l’utilisation des matériaux utilisés (alcantara, cuirs de qualité, boiseries optionnelles et tutti quanti). Les clients pourront même retrouver le volant en forme de croix ou encore la même planche de bord que la DS N°8, à savoir un écran 16 pouces au-dessus de la console centrale flottante. Les passagers sont confortablement installés (merci l’empattement), et le coffre offre désormais 560 litres de volume de chargement.

Sous le capot, la version essence est une hybride équipée du 3 cyl 1,2 L de Stellantis, développant 145 chevaux (avec micro-hybridation 48V). La N°7 existe également en version tout-électrique, dont la version la plus puissante forte de 350 chevaux propose les quatre roues motrices et une autonomie de 680 km (ce qui n’est clairement pas négligeable de nos jours).

Fiche technique (DS N°7)