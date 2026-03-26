Si vous écoutez les passionnés parler, ils vous diront qu’ils aimeraient une petite sportive légère et puissante. C’est exactement la philosophie que cherche à mettre en œuvre le constructeur néerlandais Donkervoort depuis des années, après s’être largement inspiré de Lotus. La P24 RS est leur dernier modèle, et il s’annonce particulièrement extrême et construit en édition limitée (150 exemplaires). La facture aussi est extrême puisqu’il vous en coûtera a minima 298,000 euros. Le prix à payer pour un véhicule artisanal, pur, viscéral et dont le cahier des charges était simple : ne pas réduire le nombre de cylindres et maintenir un poids sous les 800 kg.

Un simple coup d’œil suffit à reconnaître l’ADN de la marque : petit gabarit situé très bas, long capot, assez large et roues avant apparentes. Presque tous les éléments de la P24 RS sont en fibre de carbone et de nombreux ont été imprimés en 3D. Pour aller encore plus loin, la marque vous propose un kit aérodynamique amovible (appendices agressifs au niveau du nez et à l’arrière) pour un look encore plus agressif. Quoiqu’il en soit, Donkervoort réussit une nouvelle fois l’exploit de contenir le poids, affiché ici à 780 kg (à sec).

L’intérieur est simple et minimaliste (il n’y a pas d’écrans sur la colonne centrale par exemple), sachant que toute l’attention du conducteur doit être portée sur l’expérience de conduite. D’ailleurs, le conducteur a le choix de choisir plusieurs niveaux de puissance via une molette, allant de 400 au maximum de 600 chevaux. L’idée n’est pas si bête, car autant de puissance avec un poids si contenu pourrait s’avérer problématique. Le frein de stationnement est désormais électrique. Aussi incongru que cela puisse paraître, la Donkervoort P24 RS vous propose également un volume de chargement plus que correct avec son coffre de presque 300L.

Le clou du spectacle se trouve sous le capot, puisque la Donkervoort P24 RS a fait le choix d’un bloc V6 3,5 L : il s’agit du même moteur que la Ford GT moderne, avec toutefois des turbos qui ont été modifiés. En d’autres termes, la P24 RS développe 600 chevaux pour un couple maximal de 800 Nm. Autant vous dire que les performances sont intéressantes, d’autant plus qu’il s’agit d’une pure propulsion : 7,4 secondes sur le 0 à 200 km/h et une vitesse de pointe fixée à 300 km/h.

Fiche technique (Donkervoort P24 RS)