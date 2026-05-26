Les constructeurs chinois aiment la France et notamment Paris. Existe-t-il un lieu plus emblématique pour personnifier l’Europe ? Ce n’est pas un hasard si le groupe BYD a choisi l’Opéra Garnier pour présenter le dernier modèle de sa nouvelle marque de luxe Denza. En effet, Denza est désormais une nouvelle marque premium et technologique du géant BYD avec une ambition dévorante, souhaitant rivaliser avec les géants allemands. Denza a présenté deux modèles, un monospace et une berline GT baptisée Z9GT. Le prix de cette dernière démarre à 101,000 euros pour l’hybride-rechargeable mais atteint les 115,000 euros (pour la version électrique).

La nouvelle Denza Z9GT incarne le premium à la chinoise, inspirée par “la fluidité de la soie” selon leurs propres mots. L’auto a beaucoup évolué depuis ses premiers pas : il s’agit désormais d’une grosse berline à vocation familiale mesurant 5,2 mètres de long, avec un arrière incliné façon fastback et des proportions exprimant l’équilibre. La silhouette est sculptée par l’aérodynamisme (possibilité d’opter pour des rétroviseurs numériques réduisant les angles morts), avec une signature lumineuse distinctive renforçant sa présence et des jantes 21 pouces au design spécifique. Aussi, la Denza Z9GT possède une nouvelle architecture 800V, qui lui permet de revendiquer le record de charge.

Dans l’habitacle, Denza vise un confort de tous les instants : matériaux de qualité et finitions aux petits oignons. De nombreux accessoires viennent compléter cette sensation, comme la présence d’un réfrigérateur bi-mode (chaud et froid). Avec ses batteries 122 kWh, la Denza Z9GT revendique une autonomie de 600 km (cycle WLTP). Présentée comme une familiale, il semblait logique d’évoquer le volume de chargement : entre 450 et 500 litres (selon la motorisation choisie).D’un point de vue recharge, cette auto incarne la technologie de pointe. Avec son système “Charge Flash”, Denza annonce un temps de charge de 5 minutes pour passer de 10 à 70% de capacités de ses batteries de 122 kWh. Des chiffres tout simplement record ! Denza ne souhaite pas concurrencer Tesla, mais s’imposer véritablement comme leader de l’électrique en Europe.

Coté motorisation, Denza propose soit une version hybride-rechargeable (bloc essence + électrique), soit une version 100% électrique. Sur cette dernière, la plus puissante, nous disposons de trois moteurs électriques (dont deux sont disposés sur l’essieu arrière) développant une puissance cumulée de 1156 chevaux. Une puissance monstrueuse donc, surtout pour une familiale, allant de pair avec une transmission intégrale (offrant des possibilités inédites de déplacement latéral, le “Smart Crab Walk”). Les performances quant à elles sont les suivantes : 2,7 secondes pour le 0 à 100 km/h.

Fiche technique (Denza Z9GT)