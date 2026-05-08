La marque espagnole Cupra est devenue indépendante par rapport à Seat il y a peu de temps, et continue son petit bout de chemin synonyme de réussite. Cupra lève le voile sur le restylage de son premier modèle 100% électrique Born lancée en 2021, qui annonce une refonte à bien des niveaux. La compacte électrique refait peau neuve. Son prix n’a pas encore été communiqué.

Visuellement, le restylage de la Born s’inspire grandement des derniers modèles de la marque espagnole tout en conservant son design qui plaît à la jeunesse et notamment les nombreux inserts couleur dorée, devenus un véritable signe distinctif chez Cupra. On retrouve ainsi une face avant redessinée, beaucoup plus agressive et sportive, intégrant de nouvelles prises d’air et l’emblématique signature lumineuse de Cupra dans les phares. De quoi la distinguer d’emblée de sa cousine technique ID3 de Volkswagen. L’auto propose également de nouvelles jantes ainsi qu’une nouvelle couleur de carrosserie, le “Timanfaya Grey”.

Dans l’habitacle, quelques modifications sont à noter, comme une instrumentation numérique agrandie (on passe de 5,3 à 10,25 pouces) ou encore le passage vers le système Android Automotive et proposant toujours de nombreuses aides à la conduite grâce au pack Travel Assist 3.0. Pour sublimer son produit, Cupra opte pour un éclairage d’ambiance évolutif et des finitions plus qualitatives. Le volant évolue, marquant le retour des boutons physiques. Aussi, Cupra a enfin fait évoluer son système d’ouverture des vitres électriques en adoptant un système d’interrupteur (un pour chaque vitre), écoutant ainsi les retours de ses clients pour améliorer l’ergonomie du véhicule. Pour la première fois dans l’histoire du modèle, Cupra intègre la conduite à une seule pédale, véritable bénédiction en milieu urbain.

Cupra propose plusieurs déclinaisons de sa Born restylée, allant de 170 chevaux à 326 chevaux (pour la version VZ). Dans sa version la plus puissante, la Cupra Born possède une batterie de 79 kWh et son groupe motopropulseur électrique développe une puissance cumulée de 326 chevaux, offrant une autonomie de 600 km (cycle WLTP). Cupra n’a pas encore dévoilé les performances du véhicule à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Fiche technique (CUPRA Born VZ)