Nous l’avions déjà aperçue lors de la course des 24 Heures de Sebring, et voilà que Chevrolet nous la dévoile officiellement. La future Grand Sport existera à la fois en version thermique de 535 chevaux mais également dans sa version hybride “Grand Sport X” (ou GSX, prévue pour 2027) en remplacement de la Corvette E-Ray. Son prix n’a pas encore été communiqué à l’heure où nous écrivons ces lignes.

L’esprit de la voiture de course dans une voiture utilisable au quotidien se retrouve dans les lignes agressives ce la Grand Sport, qui s’avère être la Corvette la plus performante sur circuit à ce jour (sans toutefois donner plus d’indications). L’auto possède des jantes en aluminium forgé à 10 rayons, exclusives au modèle. Les freins sont en carbone-céramique de série sur la GSX (et intégrés au pack Z52 Track). Pour aller encore plus loin dans le look sportif, vous pourrez même opter pour un échappement central à quatre embouts.

Dans l’habitacle, peu de changements sont opérés par rapport à une Corvette C8 standard si ce n’est une sportivité accrue : marqueur sur le volant, sièges sport etc. Toutefois, nous savons qu’il y aura une édition de lancement avec un intérieur bleu Santorini contrastant avec des surpiqûres et éléments rouges. En revanche, la version hybride GSX dispose de modes de fonctionnement supplémentaires, comme le mode “Endurance”, qui permet de gérer la batterie pour éviter les surconsommations ou encore un mode furtif tout-électrique.

Sous le capot de cette future Grand Sport nous retrouvons un bloc V8 atmosphérique baptisé LS6, qui développe 535 chevaux pour un couple total de 705 Nm. La puissance est transmise aux seules roues arrière via une boîte double-embrayage à huit rapports. Sur la version hybride GSX, le bloc est associé à un moteur électrique sur l’essieu avant, ce qui porte la puissance à 721 chevaux (et en fait une transmission intégrale électrique). L’auto est truffée de technologie de série, comme en témoigne la présence de la suspension “Magnetic Ride Control” qui offre un compromis de qualité entre route et piste. Chevrolet reste encore discret concernant les performances, mais il y a fort à parier qu’elles seront au rendez-vous.

Fiche technique (Chevrolet Corvette Grand Sport // Grand Sport X)