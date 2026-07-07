Le 19 juillet prochain, le mythique circuit de Charade accueillera l’Oktane Festival, un événement exceptionnel dédié aux passionnés d’automobile, de sport mécanique et de véhicules d’exception.

Imaginé et organisé par Fabien Frazao et Anthony Sevin, deux passionnés de sport automobile et pilotes expérimentés, ce rendez-vous a été conçu pour rassembler les amoureux de belles mécaniques dans un esprit de convivialité, de partage et d’accessibilité. Leur ambition est simple : offrir au public une véritable fête populaire autour de l’automobile tout en soutenant une cause solidaire.

Dans le cadre légendaire du circuit de Charade, les visiteurs pourront découvrir des véhicules de compétition en pleine action à travers plusieurs plateaux de roulage réunissant des Renault Sport de course, des modèles historiques Renault, des Alpine A110 ainsi que les emblématiques Gordini. Tout au long de la journée, ces voitures d’exception évolueront sur la piste pour offrir un spectacle permanent aux spectateurs.

L’événement accueillera également plus de 200 voitures exposées, parmi lesquelles des Alpine, Renault Sport, véhicules de collection, modèles rares, voitures de compétition et automobiles mythiques ayant marqué l’histoire du sport automobile. Une occasion unique d’approcher ces machines de près, d’échanger avec leurs propriétaires et de partager une passion commune.

L’un des moments les plus attendus de la journée sera sans conteste les baptêmes passagers. Les visiteurs auront la possibilité de prendre place à bord de véritables véhicules de compétition et de sport pilotés par des conducteurs expérimentés pour découvrir les sensations uniques qu’offre le circuit de Charade. Vitesse, trajectoires, freinages et adrénaline seront au rendez-vous pour une immersion totale dans l’univers du sport automobile.

Au-delà de l’expérience et du plaisir, ces baptêmes porteront également une forte dimension solidaire. Une partie des recettes de chaque baptême sera reversée à une association venant en aide aux enfants. Chaque tour de piste permettra ainsi de transformer la passion automobile en un geste concret de générosité.

Le village partenaires viendra compléter cette journée avec la présence de nombreux acteurs majeurs du monde automobile, parmi lesquels BRM Chronographes, Pirelli, Agency Car, Alpine et Renault. Animations, rencontres, découvertes et échanges rythmeront cette grande célébration de la passion mécanique.

Accessible gratuitement au public, l’Oktane Festival Charade s’annonce comme l’un des rendez-vous automobiles incontournables de l’été, mêlant passion, spectacle, sensations fortes et solidarité dans un lieu chargé d’histoire.