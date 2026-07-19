Le préparateur de Bottrop est réputé pour ses multiples modifications de véhicules premiums, notamment Mercedes-Benz. Mais Brabus a dévoilé à la Villa d’Este sa première Hyper GT (après la GTS Coupé) : la Bodo. Se rapprochant de plus en plus du statut de carrossier, l’auto est un hommage à Bodo Buschmann, le fondateur de Brabus. Au programme, un look ravageur façon Maybach Excelero, une prestance forte et un prix au rendez-vous. Seulement 77 exemplaires (faisant référence à l’année de création de Brabus, 1977) sont prévus pour un prix flirtant avec la tranche supérieure du million d’euros.







La Brabus Bodo a pour base une Aston Martin Vanquish (un choix atypique, il faut l’avouer). Sa silhouette tout en longueur évoque une certaine élégance sombre, avec une nouvelle face avant au bout duquel trône une gigantesque calandre à lamelles verticales. Statutaire au possible. La face arrière plongeante est particulièrement élargie et tombante, avec un aileron escamotable discret et une signature lumineuse qui n’est pas sans rappeler une autre Aston Martin, la Valour (avis purement personnel). La Bodo opte pour un châssis aluminium et une carrosserie en carbone, mais affiche tout de même 1910 kg sur la balance, ce qui n’est pas rien.







Dans l’habitacle, on retrouve davantage l’univers de la voiture “prêteuse”. En effet, la plupart des éléments de la planche de bord sont ceux de la Vanquish (comme l’Apple CarPlay). Ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle, bien au contraire : grâce à son sublime toit panoramique qui développe la sensation d’espace intérieur, l’auto reste fonctionnelle et utilisable au quotidien au même titre qu’une Vanquish (avec une configuration 2+2). D’ailleurs Brabus a tout de même retravaillé les cuirs et les finitions, pour coller davantage à son univers de personnalisation.











Sous le capot, on retrouve un V12 5,2L bi-turbo atmosphérique développant 1000 chevaux et jusqu’à 1200 Nm de couple. Ici nulle hybridation ou électrification, nous sommes face à une rareté, au saint-graal des puristes. Le genre de moteur que l’on ne retrouve presque plus dans le commerce. Suffisant pour abattre le 0 à 100 km/h en 3 secondes et de filer jusqu’à 360 km/h. Des performances dignes d’une Hyper GT.





Fiche technique (Brabus Bodo)



Moteur

V12 5,2L biTurbo

Puissance

1000 Ch

Couple

1200 Nm

Poids

1910 Kg

0-100 km/h

3 sec

Vitesse max

360 Km/h

Prix

+ 1 million d'euros





