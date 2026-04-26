Début 2014, alors que tous les regards étaient braqués sur la nouvelle 911 Targa, Porsche glissait discrètement sur son stand une série spéciale pour son SUV star : le Cayenne Platinum Edition. Douze ans plus tard, en 2026, cette édition de fin de série (génération 958.1) est particulièrement prisée. Pourquoi ? Parce que le pire cauchemar de l'acheteur Porsche en occasion est de tomber sur un modèle sous-équipé. Avec la version Platinum, Porsche avait regroupé les options les plus désirables de série, créant ainsi un SUV luxueux, 'prêt à rouler', qui a remarquablement bien traversé le temps

Article publié initialement en 2014, et mis à jour en 2026 avec le contexte d'aujourd'hui

Sous le capot, le Cayenne Platinum Edition déploie 300ch. Avec la boîte Tiptronic S, la consommation est estimée à 9,9 l/100km (avec une émission de CO2 de 236 g/km). Le moteur V6 3,0 l du Cayenne Diesel Platinum Edition développe 245ch et consomme 7,2l/100km (avec une émission de CO2 de 189 g/km).

A l’intérieur, on retrouve une surdose bienvenue d’équipement. Cet équipement supplémentaire apporte avant tout un surcroît de confort et de sécurité. On retrouve ainsi en sériee la boîte Tiptronic S huit vitesses, des phares principaux bi-xénon, de la direction assistée Plus ainsi que du système d'aide au stationnement avant et arrière. Le rétroviseur intérieurs anti-éblouissement automatique évite au conducteur d'être ébloui par les véhicules roulant derrière lui, et le vitrage teinté Privacy, lui aussi de série, protège les passagers assis à l'arrière des regards indiscrets.

Au niveau de l’ambiance, là aussi, Porsche offre à son Cayenne un luxe somptueux grâce à la combinaison bicolore noir-beige Louxor ainsi qu’un équipement en partie cuir de série ou un équipement entièrement en cuir en option. Le style est encore rehaussé par les tapis de sol avec un insert de couleur beige Louxor et l'écusson Porsche, ainsi que par les caches des seuils de porte avant griffés du monogramme « Platinum Edition ».

Comment ne pas évoquer par ailleurs le réussi volant Sport Design qui se voit doté de palettes de commandes. On retrouve par ailleurs l’excellent système Porsche Communication Management avec son module de navigation installé de série. Ce module comprend un grand écran tactile 7’’ haute résolution ainsi qu’un système audio de 11 haut-parleurs cumulant une puissance totale de 235 Watts.

En 2026

L'attrait principal de cette série spéciale réside dans sa dotation. À l'extérieur, elle se distingue par ses discrètes touches 'Argent Platine' (sur les lamelles d'admission, le becquet et les vitres) et ses phares bi-xénon de série. Mais c'est à l'intérieur que la magie opère en 2026 : là où un Cayenne de base de 2014 peut s'avérer très dépouillé, le Platinum offre d'office la sellerie cuir, le système de navigation PCM, l'aide au stationnement (vitale sur ce gabarit), la direction assistée Plus et un système audio de 235W. Ces équipements, facturés à prix d'or à l'époque, constituent aujourd'hui le minimum syndical attendu par un acheteur de SUV premium

V6 300 ch ou Diesel 245 ch : Lequel choisir ?

Contrairement au reste de la gamme qui proposait d'énormes V8, la Platinum Edition se concentrait sur les motorisations de milieu de gamme, parfaites pour le quotidien :

Le V6 Diesel (245 ch) : C'est le roi incontesté de l'occasion. Ce bloc 3.0L est un modèle de fiabilité et de souplesse. Avec une consommation réelle tournant autour des 8 L/100 km, c'est le grand routier par excellence. C'est la version à privilégier.

Le V6 Essence (300 ch) : Un bloc volontaire mais qui souffre du poids de la bête. Sa consommation frôle souvent les 10 à 11 L/100 km. À choisir uniquement si vous roulez peu ou si vous cherchez à anticiper les restrictions des Zones à Faibles Émissions (ZFE) souvent sévères avec le Diesel.

Facturé 68 078 € (hors l'énorme malus de 8 000 € de l'époque), le Cayenne Platinum Edition se négocie aujourd'hui sur le marché de l'occasion autour des 20 000 € à 28 000 € selon le kilométrage. À ce tarif, trouver un SUV familial aussi logeable, affichant le blason Porsche et surtout doté d'un équipement aussi complet relève du miracle. Exigez simplement un carnet d'entretien rigoureux, et vous tiendrez là une superbe affaire.

Fiche Technique Porsche Cayenne V6 Platinum Edition

Moteur V6 3.0l essence Puissance 300 ch Transmission Boîte automatique Tiptronic S 8 rapports Consommation moyenne 9,9 l/100 km Émissions de CO2 236 g/km

Fiche Technique Porsche Cayenne Diesel Platinum Edition